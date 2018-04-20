В КЦ «Братеево» проведут лекцию о робототехнике

Бесплатная лекция по робототехнике состоится в культурном центре «Братеево» в понедельник, 23 апреля.

Лекция станет частью «Недели ликбеза», которая пройдет с 23 по 28 апреля во всех культурных центрах столицы. Просветительские занятия посвятят современным информационным технологиям: на встречах участникам расскажут о достижениях в робототехнике, о принципах работы ЕМИАС (медицинской информационно-аналитической системы) и научат азам программирования. Гостями лекций и семинаров станут инженеры, научные сотрудники университетов, программисты и фотографы.

К ликбезу приобщится и местный культурный центр. Так, в понедельник, 23 апреля, здесь прочтут лекцию о развитии робототехники, возможностях применения роботов и о будущем сверхсовременной отрасли. Проведет лекцию Вячеслав Дудалев, педагог по роботехнике Робошколы «Электроник».

— Мы посвятим лекцию робототехнике, поскольку у нас развивается Робошкола «Электроник», на базе которой мальчишки и девчонки изучают основы робототехники, — отметила художественный руководитель КЦ «Братеево» Елена Кушнарева. — В летний период мы открываем специальную PLAY ROOM-комнату — место для сборки моделей из конструкторов LEGO. Так, на нашей базе каждую среду в честь Чемпионата мира по футболу будет проходить Робофутбол. Мы понимаем, что за роботами будущее, поэтому поддерживаем это направление.