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В Строгине пройдет военно-патриотический конкурс «Непобедима Русь Святая»
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В Строгине пройдет военно-патриотический конкурс «Непобедима Русь Святая» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В четверг, 19 апреля, в Строгине состоится традиционный смотр-конкурс военно-патриотической песни «Непобедима Русь Святая». Мероприятие посвящено Дню Победы. Об этом сообщила главный специалист отдела досуга и спорта муниципалитета ВМО Строгино Вероника Пошехонова.
— Смотр-конкурс проводится с целью воспитания у детей и подростков чувства патриотизма, гражданского долга и верности Отечеству; приобщения к культурно-историческому наследию России; формированию активной жизненной позиции; развитию творческих способностей и талантов, — пояснила Вероника Пошехонова.
Патриотическое мероприятие состоится в помещении школы №1302, расположенном по адресу: ул. Исаковского, д. 29, корп. 1. Начало смотра-конкурса в 15.00.
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