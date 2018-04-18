В Строгине пройдет военно-патриотический конкурс «Непобедима Русь Святая»

В четверг, 19 апреля, в Строгине состоится традиционный смотр-конкурс военно-патриотической песни «Непобедима Русь Святая». Мероприятие посвящено Дню Победы. Об этом сообщила главный специалист отдела досуга и спорта муниципалитета ВМО Строгино Вероника Пошехонова.

— Смотр-конкурс проводится с целью воспитания у детей и подростков чувства патриотизма, гражданского долга и верности Отечеству; приобщения к культурно-историческому наследию России; формированию активной жизненной позиции; развитию творческих способностей и талантов, — пояснила Вероника Пошехонова.

Патриотическое мероприятие состоится в помещении школы №1302, расположенном по адресу: ул. Исаковского, д. 29, корп. 1. Начало смотра-конкурса в 15.00.