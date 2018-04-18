Откуда лучше наблюдать салют в Ставрополе?

Майские праздники приближаются. Послео развлекательной программы и концертов, горожане с нетерпением ждут кульминации — праздничного салюта. Ставропольцы нередко задаются вопросом, откуда лучше его наблюдать, чтобы по-настоящему насладиться зрелищем.

Ставропольский видеограф Александр Колодка рассказал о трёх локациях, наиболее подходящих для просмотра светового шоу.