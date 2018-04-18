Ямальский путешественник везет в ЯНАО собак для больных детей

Собаки-спортсмены из Екатеринбурга едут на УАЗе Патриот в Пурпе. Оттуда стартует экспедиция путешественника Андрея Меньшикова и его партнера Виктории Ёжиковой. На собачей упряжке они планируют пройти минимум 800 километров. С маршрутом пока не определились, все будет зависеть от погоды. Предположительный старт — в эти выходные. Если прогноз будет сулить потепление — двинутся на Гыду. Если зима чуток задержится — на Салехард.

Придется перестроиться с короткой дистанции на длинную

— Собаки любят холод, в Екатеринбурге им уже плохо стало. Когда были в Тюмени, они там раскопали подмороженную лужу и залезли туда по уши — отдыхали там. Людям холодно, а собакам жарко, — рассказывает ямальский путешественник Андрей Меньшиков.

Якутские лайки и ненецкие оленегонные могут тренироваться только в холодное время, так что северная экспедиция немного продлит тренировочный сезон собакам. А пока Аян, Аяна, Багира, Тайгут и Элли сами пассажиры — едут на Ямал на российском внедорожнике. По заверению Андрея и Виктории, хоть условия для собак и стесненные — едут весело.

Излюбленный маршрут Андрея — Север и дальний Восток. Говорит, обычно путешествует на автомобиле, мотоцикле, снегоходе и моторной лодке, пришло время освоить новый способ передвижения.

Для экспедиции отобрали взрослых и опытных. За плечами «спортсменов» Свердловские соревнования, Кубок Урала по ездовому спорту, уфимские и тюменские летние соревнования. Собаки в хорошей форме, тренируются каждый день, правда, привыкли бегать короткие дистанции на время. Это их первый экспедиционный опыт. Так что здесь им придется перестроиться и бежать неспешно, чтобы сил хватило на весь день. Путешественники прикидывают, что в день смогут пройти с собаками от 30 до 80 километров. Общий маршрут составит порядка 800 километров.

Главный критерий отбора собак — терпимость к детям

Хозяйка ездовых собак особо отмечает: продление тренировочного сезона — не главная задача. Виктория и Андрей задумали добраться до отдаленных уголков Ямала, где живут больные дети, чтобы показать, как собака может помочь ребенку стать чуть-чуть здоровее.

— Я педагог-психолог и работаю с больными детьми с помощью собак, поднимаю их на ноги. В Екатеринбурге я провожу занятия, на которых многие учатся ходить, разговаривать. В основном это дети с такими диагнозами как ДЦП, аутизм. Спектр заболеваний очень обширный. Такие дети часто замыкаются в себе, собака здесь очень сильный помощник, — объясняет Виктория. Поэтому собаки не только бегают и зарабатывают кубки, но и лечат ребят.

Для северной экспедиции собак отбирали по еще одному очень важному критерию — терпимость к детям. Они должны позволять делать с собой все что угодно, когда к ним подойдет ребенок.

Если все пойдет хорошо, разовой экспедицией путешественники не ограничатся.

— Нам надо накопить опыт, узнать, какие есть подводные камни на пути реализации нашей идеи — дарить детям радость, в том числе, в труднодоступных районах. Нынче попробуем, проанализируем, на будущий год проведем уже что-то осознанное, спланированное по срокам, — предполагает ямалец.

«Коммерция — не моя тема»

Заранее договариваться с общественными и социальными организациями о встрече путешественники не стали, раз пока не знают точного маршрута.

— Не говорим, чтобы не получилось так, что нас ждут, а мы не приедем, это будет нечестно. Уже по приезду на Ямал, когда четко будем знать маршрут, используем административный ресурс, уже в полете будем договариваться с учреждениями, — говорит Андрей. Даже время старта очень приблизительное. Команда путешественников движется на Север медленней, чем планировали, собаки в пути требуют к себе много внимания.

Основной груз, который путешественники планируют взять с собой в экспедицию — 30 килограмм собачьего корма. По расчетам, должно хватить. По заверению хозяйки, на раз одной собаке хватает ладошки высококалорийного пайка. А не хватит — на Ямале много добрых людей — помогут, уверен Андрей.

На вопрос, коммерческий ли это проект, собеседник ответил, что не начинает и не ведет ни одного коммерческого проекта — не его это тема. На основной работе он зарабатывает достаточно, чтобы тратить деньги в свое удовольствие. К слову, трудится меценат специалистом в «Ямалкомунэнерго».