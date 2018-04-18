Надо ли продавать детям лотерейные билеты и выплачивать по ним выигрыш

Валентина Курсевич, зампредседателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

— А что побудило российских парламентариев принять такой закон, и какой эффект это принесет? Могу отметить: в первую очередь нужно приучать детей к тому, что все зарабатывается трудом, а не сиюминутно, по мановению волшебной палочки или счастливого лотерейного билета.

Вачаган Мартиросян, зам. генерального директора УП «Национальные спортивные лотереи»:

— Такие ограничения существуют по отношению к азартным играм, а в Беларуси и в России лотереи к ним не относятся. Но требования у нас к организации лотерей более строгие, чем в России. Если там проводить их может любое юридическое лицо, то в Беларуси — только госпредприятие. У нас также возможность злоупотребления доверием участников со стороны организатора лотереи исключена, так как лотерейная деятельность строго контролируется государством в лице Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь. При этом лотерейный билет приобрести у нас можно с 14 лет.

Юлия Мигаль, педагог:

— Признаться, сама однажды стала обладательницей крупного выигрыша в «Суперлото». А вытянула счастливый билетик моя дочка, тогда ей было четыре годика. Так что лично я не вижу причин не продавать лотерейки несовершеннолетним. Другое дело — выплата выигрыша. Думаю, его все же нужно выдавать в присутствии родителей. Мало ли на что подросток может потратить «легкие» деньги. Сейчас вокруг очень много соблазнов.

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

— Чтобы тратить деньги на лотерейные билеты, как минимум нужно самостоятельно начать их зарабатывать, а не брать у родителей. В то же время несовершеннолетних следует ограждать от попадания в игровую зависимость.

Людмила Коптелова, психолог Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

— Конечно, если человек еще не зрелый, он не в полной мере может понимать последствия своих поступков. Поэтому эйфория от неожиданного выигрыша может сыграть с ним плохую шутку. А вообще важно понять, что для игрока первостепенно: игра или выигрыш. Если первое, волноваться не стоит.