Белорусское издательство представило новинку «Скажи, что люблю…»

Традиционно здесь выпускают произведения и на русском, и на белорусском языках. Авторы серии также нередко представляют обе страны. Еще одно правило составителей — включать тексты и состоявшихся писателей, и начинающих.

Название только что увидевшего свет очередного тома звучит так: «Скажи, что люблю…» Молодая переводчица и поэтесса Валерия Радунь предлагает «Сказку о пене морской», в которой интерпретируется сюжет о Русалочке и Принце. Любовь у морской красавицы случается вовсе не с принцем, а с его шутом. Нина Листота, у которой недавно вышла дебютная книга прозы, предоставила для сборника свои необычные рассказы, в основе каждого — реальная история любви.