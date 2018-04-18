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Белорусское издательство представило новинку «Скажи, что люблю…»
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Белорусское издательство представило новинку «Скажи, что люблю…» 

Российская Газета 1 час назад
Традиционно здесь выпускают произведения и на русском, и на белорусском языках. Авторы серии также нередко представляют обе страны. Еще одно правило составителей — включать тексты и состоявшихся писателей, и начинающих.
Название только что увидевшего свет очередного тома звучит так: «Скажи, что люблю…» Молодая переводчица и поэтесса Валерия Радунь предлагает «Сказку о пене морской», в которой интерпретируется сюжет о Русалочке и Принце. Любовь у морской красавицы случается вовсе не с принцем, а с его шутом. Нина Листота, у которой недавно вышла дебютная книга прозы, предоставила для сборника свои необычные рассказы, в основе каждого — реальная история любви.
Фантазия Александра Залевского переносит героя в Соловецкие каменные лабиринты. Оказывается, на Соловецких островах есть портал в некий параллельный мир, где нужно немедленно защищать прелестную девушку от грубых воинов. Рассказ Владимира Сивчикова — история первой любви школьника из провинциального городка. Героини новелл Владимира Степана — женщины, изведавшие и любовь, и предательство, и материнство. А сюжет рассказа «Назгуля» Валерия Гапеева разворачивается в армии, во время боевых действий, на фоне гор и желтых сопок…
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