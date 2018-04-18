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Весенний маркет от Veter Magazine
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Весенний маркет от Veter Magazine 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
21 и 22 апреля с 12:00 до 21:00 на территории Красного Октября в пространстве Fine Art Club Red Oсtober пройдет красивый, стильный, интеллектуальный, осознанный Маркет от «Ветра».
Посетителей ждут около 100 брендов, выбранных командой Veter Magazine. Посуда от Re Table и WE-A-VE, свечи от Flame Moscow, одежда от «Поле», книги от МИФ и многое другое.
На маркете будет небольшой, но приятный фуд-корт: помимо уже любимых всеми кофе «Дабл Би» и лимонадов от Homemade Lemonade, ресторан здорового питания из Soul In The Bowl привезет свои умопомрачительно поке и комбучу. Bruschette Bread порадует всех брускеттами с пармой, лососем, тигровыми креветками, вялеными томатами и песто.
Авокадо-тосты, сендвичи с копченым тофу, салаты, банановые кексы, гречневая гранола с суперфудами и кокосовым йогуртом, веган брауни, лимонады — это и многое другое привезет кафе Flora no Fauna.
Пока один из родителей будет выбирать товары для дома и декора, канцелярию и книги, beauty-продукты, украшения и аксессуары, дети смогут поиграть с другим в детском корнере.
В корнере Miami Tattoo девочки будут приклеивать весенние татуировки маленьким посетителям маркета, при входе вы будет организован гардероб и корнер Helper’s Bаzar: оставляя в гардеробе свои вещи (номинал номерка — 200 рублей), либо приобретая со скидками товары от SMEG, Erborian, Soul Rebel, Origins и др, посетители помогают фонду «Старость в радость» и общей копилке на ремонт и восстановление домов престарелых.
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