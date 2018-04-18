Фестиваль японской культуры пройдет в столице 28 и 29 апреля

Мероприятие пройдет уже в седьмой раз.

Hinode Power Japan — крупнейший фестиваль японской культуры в России. Включен Посольством Японии в программу официальных мероприятий Года Японии в России.

Ежегодно это масштабное мероприятие собирает в Москве поклонников традиционной и современной японской культуры — музыки, кухни, боевых искусств, видеоигр, косплея, поп-арта. В этом году фестиваль пройдет 28 и 29 апреля на площадке выставочного павильона №75 на ВДНХ.

Фестиваль пройдет уже в седьмой раз. В прошлом году мероприятие посетили более 25 тысяч человек.

В 2018 году фестиваль Hinode Power Japan представляет российской публике исключительный состав японских артистов. Посетителей фестиваля ожидают музыкальные выступления, состязания в традиционных японских видах спорта, финал чемпионата России по косплею, кулинарные изыски от шеф-поваров лучших японских ресторанов Москвы, традиционные игры и суперсовременные роботы, а также программа воркшопов, мастер-классов, перформансов и красочных шоу, которая придется по вкусу как взрослым, так и детям.

МУЗЫКА

Хедлайнером фестиваля станет суперпопулярный японский рок-бэнд Yasuharu Takanashi & YAIBA. Его участники — авторы и исполнители саундтреков к анимационным сериалам и фильмам («Наруто: Ураганные хроники», «Хвост феи», «Боруто: Следующее поколение Наруто» и др.). Коллектив, созданный известным композитором и аранжировщиком Ясухару Таканаси, приедет в Россию впервые.

Впервые приглашенными звездами фестиваля будут: Jenya — певица и единственная в Японии профессиональная российская сэйю (голосовая актриса, озвучивающая персонажей аниме, видеоигр, фильмов) и популярная среди японской молодёжи певица yucat.

НАУКА

Особое место в программе фестиваля занимает лекция всемирно известного инженера-робототехника Томотака Такахаси (Tomotaka Takahashi), создателя различных по функциональности роботов, например, робота-телефона RoBoHoN, робота-космонавта Kirobo, а также роботов Chroino и Evolta.

ЖИВОПИСЬ И АНИМАЦИЯ

Среди гостей фестиваля — live-художница суми-э Watanabe CHONTO. На открытии фестиваля художница создаст масштабную картину размером 1,5х2 м в традиционной технике японской монохромной живописи, однако какой сюжет она придумала для своего выступления в России — одна из интриг фестиваля!

Еще один специальный гость из Японии — известный художник в технике кири-э Такахаси Ютака. Мастер Такахаси не только привезет на фестиваль свои изысканные работы, которые будут представлены в рамках персональной выставки художника, но и лично научит всех желающих творить шедевры из бумаги на своих мастер-классах.

Любители японской анимации смогут посмотреть премьеры весеннего сезона, предоставленные одним из главных партнеров фестиваля, компанией Wakanim — онлайн-сервисом цифровой дистрибуции аниме, а также посетить мастер-класс по рисованию манга.

Накануне открытия фестиваля 27 апреля в кинотеатре «Космос» сети Москино состоится специальный показ нового анимационного фильма Уэса Андресона «Остров собак». Сюжет картины рассказывает историю 12-летнего мальчика Атари, живущего в вымышленном японском городе Мегасаки, который в одиночку отправляется на остров, куда по приказу мэра города изгоняют всех собак. Ему предстоят поиски своего верного пса по прозвищу Спот. Зрители смогут увидеть картину почти на неделю раньше официального выхода в прокат, запланированного на 3 мая. Показ организован при поддержке кинокомпании «Двадцатый Век Фокс СНГ» и Москино.

КОСПЛЕЙ

На фестивале Hinode Power Japan состоится важнейшее для любителей косплея событие — финал российского отборочного тура World Cosplay Summit, победители которого получат право защищать честь страны на всемирном чемпионате косплея в японском городе Нагоя. В финале примут участие лучшие из лучших по итогам региональных отборочных фестивалей, прошедших в 10 российских городах.

Помимо финала WCS Russia в рамках фестиваля Hinode Power Japan проходит несколько конкурсных номинаций в различных жанрах косплея: дефиле — конкурс образов и персонажей (сценки); караоке — вокальный конкурс; внеконкурс — выступления в свободном стиле; фотокосплей — конкурс фоторабот. В 2018 году на участие в конкурсных номинациях подано более 300 заявок.

В состав жюри войдут специальные гости фестиваля: певица yucat, певица и сэйю Jenya, а также FRAN-san — японская косплей-звезда, представитель офиса WCS, принимавшая участие в прошлогоднем фестивале Hinode Power Japan.

СПОРТ

Для проведения спортивных мероприятий в 75 павильоне ВДНХ будет оборудована отдельная площадка. Любители спорта и восточных единоборств не только смогут увидеть показательные выступления по различным видам и техникам японских боевых искусств — иайдо, айкидо, кэндо, сумо, но и поучаствовать в мастер-классах и игровых поединках под руководством мастеров Федерации сумо Москвы. Также посетители увидят захватывающую демонстрацию боевых техник в исполнении представителей Федерации боевых искусств Москвы.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Гости вне зависимости от возраста смогут получить начальные знания по японскому языку и произношению (в ходе одного из мастер-классов каждый сможет попробовать стать голосовым актером «сэйю» и озвучить аниме), постичь основы оригами, живописи суми-э и техники вырезания фигур из бумаги кири-э, попробовать себя в японской каллиграфии, научиться искусству складывания ткани и упаковки подарков «фуросики», а также занять себя различными настольными играми и традиционными японскими головоломками — риичи-маджонг, гомоку, рэндзю, сёги, и др.

В специальной зоне Энничи (Ennichi) будут представлены игры и забавы для детей, которые являются неотъемлемой частью любого традиционного фестиваля в Японии! Здесь можно будет сыграть в японский вариант дженги «дарума отоси», где блоки башенки вытаскиваются не руками, а выбиваются молоточком; выловить шар из бассейна удочкой из рисовой бумаги («мидзу йо йо»); проверить свою меткость и глазомер, бросая кольца в цель («ванагэ»); сложить с завязанными глазами лицо японской богини счастья («фукуварай) и поучаствовать в увлекательном соревновании, перекладывая на скорость палочками бобы фасоли («мамэ-цумами»).

Каждый сможет испытать свою ловкость и чувство баланса, попробовав свои силы в «кэндама». Так называется деревянная игрушка с шаром на ниточке (японская разновидность бильбоке), который нужно поймать в одну из чаш или — самое сложное — на шпиль игрушки. Интересным трюкам с применением этой игрушки всех желающих научат мастера из команды Belka Kendama.

А еще в Энничи-зоне будут угощать любимым десертом всех японских детей «какэгори», который готовится из строганного льда со сладким фруктовым сиропом!

В рамках двух фестивальных дней запланирован цикл лекций от приглашенных гостей и участников фестиваля. Томотака Такахаси расскажет о последних трендах в робототехнике и презентует свою недавнюю разработку — робофон SHARP, Jenya поведает о своей удивительной для русской девушки карьере в качестве сэйю, певица yucat раскроет секреты композиций песен в стиле стимпанк и расскажет об особенностях этой субкультуры в Японии.

Многолетний партнер фестиваля — компания Nintendo по традиции представит на фестивале большую зону для любителей видеоигр.

Отдельная часть фестивального пространства будет отведена под выставку-продажу с участием компаний, представляющих японские товары: одежду, продукты, технику и т. д.

На фестивале можно будет познакомиться с гастрономическими традициями Японии и посетить зону фудкорта, где будут представлены более десяти авторских проектов ресторанов японской кухни и стрит-фуда. Гости фестиваля смогут попробовать популярные среди российской публики суши, рамен, темпуру, пельмени гёдза, а также японские знаменитые японские вафли тайяки, бестселлер японского стрит-фуда — такояки (круглые пончики с начинкой из осьминога), японское мороженое и популярный японский десерт какигори (строганный лёд с сиропом).

В этом году посетителей ждет исключительная возможность насладиться гастрономическими изысками от специального гостя, впервые приехавшего на фестиваль — шеф-повара Хигаси Эйдзи. Мастер лично представит элитный киотский ресторан Tempūra Endo и угостит всех желающих восхитительной темпурой.

На стенде EN FOOD компании в меню — настоящий японский рисовый карри, особенностью которого считается густой пряный соус, а также традиционное праздничное блюдо — сладкий бобовый суп о-сируко, который готовится из красной фасоли адзуки, обжаренной в сахарном сиропе.

Среди участников фестиваля: МАРУКАМЭ — сеть ресторанов, насчитывающая в Японии более 700 точек, где готовят традиционную лапшу удон, NIPPON — крупнейший японский супермаркет, который представит на своем стенде популярные японские пельмени гёдза, а также японское бистро J`pan на Цветном бульваре, которое порадует посетителей разнообразием японских лакомств, и ресторан «Якусака» — вкуснейшими тайяки — вафлями в виде рыбок с мороженым и разнообразными сладкими и несладкими начинками.

Главным фуд-партнёром фестиваля выступает кафе Японского дома J-House.