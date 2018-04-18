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В библиотеке на Перерве помогут подготовиться к тургеневскому балу
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В библиотеке на Перерве помогут подготовиться к тургеневскому балу 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Управа района Марьино
Гостей библиотеки №135 на улице Перерва научат делать веера и маски, с которыми они отправятся на тургеневский бал с классической музыкой.
Мастер-класс «Готовимся к балу» пройдет в рамках программы «Библионочь — 2018», которая в этом году посвящена 200-летию со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева.
В библиотеке будут открыты площадки для игры в фанты по произведениям автора.
Все желающие смогут принять участие в конкурсе на лучшее чтение стихотворений в прозе с призами и совершить просмотр отрывков фильма «Первая любовь».
«Библионочь» пройдет 21 апреля с 18.00 до 23.30 по адресу: ул. Перерва, д.24 стр.2. Вход свободный. (то)
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