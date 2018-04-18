В библиотеке на Перерве помогут подготовиться к тургеневскому балу

Гостей библиотеки №135 на улице Перерва научат делать веера и маски, с которыми они отправятся на тургеневский бал с классической музыкой.

Мастер-класс «Готовимся к балу» пройдет в рамках программы «Библионочь — 2018», которая в этом году посвящена 200-летию со дня рождения русского писателя Ивана Тургенева.

В библиотеке будут открыты площадки для игры в фанты по произведениям автора.

Все желающие смогут принять участие в конкурсе на лучшее чтение стихотворений в прозе с призами и совершить просмотр отрывков фильма «Первая любовь».

«Библионочь» пройдет 21 апреля с 18.00 до 23.30 по адресу: ул. Перерва, д.24 стр.2. Вход свободный. (то)