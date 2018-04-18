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Танцоры из Хорошевки приняли участие в фестивале детского и юношеского творчества «Шаг к мечте»
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Танцоры из Хорошевки приняли участие в фестивале детского и юношеского творчества «Шаг к мечте» 

Управа района Хорошевский города Москвы 56 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Студия эстрадного танца «МЫ!» (руководитель Галина Зубрилова) центра культуры «Хорошевский» приняла участие в IX Всероссийском конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «Шаг к мечте». Мероприятие прошло в ДК «Прожектор».
В конкурсе принимало участие множество хореографических коллективов с высоким уровнем мастерства.
— Наш коллектив представил несколько танцевальных композиций: «Берлинская полька» и «Колыбельная» (младшая группа), «Королева шутов» (средняя группа), «Катюша» (старшая группа), «Детство» (все группы) и «Вдовья тоска» (Анастасия Ужва), — уточнила Зубрилова.
Все номера были по достоинству оценены членами жюри. (то)
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