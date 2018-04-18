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Костромские дети нашли артиллерийский снаряд во дворе дома
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Костромские дети нашли артиллерийский снаряд во дворе дома 

Kostroma.Today 47 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские дети нашли артиллерийский снаряд во дворе на улице Шагова, узнал KOSTROMA.TODAY. Он лежал в куче листвы.
Дети с интересом рассматривали боеприпас до тех пор, пока к ним не подошел участковый. Увидев снаряд, он сразу же отвел детей на безопасное расстояние и вызвал личный состав инженерно-технического отделения ОМОН.
«На сообщение приехали все оперативные службы города. Полицейские оцепилиместо происшествия. Взрывотехники в ходе осмотра идентифицировали находку как 30 мм бронебойно-трассирующий снаряд», — говорится в сообщении пресс-службы костромского отдела Росгвардии.
По информации пресс-службы регионального УМВД, после обследования обнаруженный боеприпас полицейские направили в экспертно-криминалистический центр.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейским предстоит узнать, как снаряд оказался в жилом секторе.
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