Костромские дети нашли артиллерийский снаряд во дворе дома

Костромские дети нашли артиллерийский снаряд во дворе на улице Шагова, узнал KOSTROMA.TODAY. Он лежал в куче листвы.

Дети с интересом рассматривали боеприпас до тех пор, пока к ним не подошел участковый. Увидев снаряд, он сразу же отвел детей на безопасное расстояние и вызвал личный состав инженерно-технического отделения ОМОН.

«На сообщение приехали все оперативные службы города. Полицейские оцепилиместо происшествия. Взрывотехники в ходе осмотра идентифицировали находку как 30 мм бронебойно-трассирующий снаряд», — говорится в сообщении пресс-службы костромского отдела Росгвардии.

По информации пресс-службы регионального УМВД, после обследования обнаруженный боеприпас полицейские направили в экспертно-криминалистический центр.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Полицейским предстоит узнать, как снаряд оказался в жилом секторе.