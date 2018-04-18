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Главное событие для ивенторов России
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Главное событие для ивенторов России 

ИД «Собеседник» 40 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
24 апреля 2018 года на легендарной площадке Adrenaline Stadium в Москве соберутся более 1500 участников ивент-индустрии с целью эффективного нетворкинга, поиска новых идеи и знакомства с новыми артистами, ведущими и подрядчиками.
В этом году Event Revolution отличается особой масштабностью — выставочная зона занимает площадь в 9 000 кв. метров. Более 40 компаний-подрядчиков будут презентовать ивенторам со всей России свои товары и услуги, расскажут о новинках и представят интерактивные развлекательные программы. Параллельно выставке 25 талантливых артистов ведущих музыкальных коллективов продемонстрируют грандиозные шоу-программы и выступят на главной сцене всей индустрии событийного маркетинга в России.
Event Revolution распахнет свои двери гостям и участникам в 17:00. Развлекательная часть продлится до 21:00, а выставочная зона будет работать до 23:00. Участие для ивенторов, PR/HR-специалистов при предварительной регистрации на сайте бесплатное.
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