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В Петербурге в рамках «Библионочи» представят автографы Екатерины Великой и Карла Линнея
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В Петербурге в рамках «Библионочи» представят автографы Екатерины Великой и Карла Линнея 

ТАСС 32 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Более 100 библиотек Санкт-Петербурга примут участие во всероссийской акции «Библионочь» с 20 на 21 апреля. Посетители на интерактивных площадках смогут увидеть оригиналы рукописей известных писателей, автографы Екатерины Великой и ученого Карла Линнея, познакомиться с кинологами и их подопечными.
"В библиотеках будут проходить квесты, можно примерить кимоно, сари
Спектакли, концерты, кинопоказы, вернисажи будут сменяться лекциями, встречами с известными писателями, учеными и актерами", — рассказала на пресс-конференции в санкт-петербургском региональном центре ТАСС Зоя Чалова, директор Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского.
Главная тема «Библионочи» 2018 года в Санкт-Петербурге, как и по всей России — Япония, так как 2018 год объявлен перекрестным Годом России и Японии. Например, в Центральной районной библиотеке им. М. Шолохова можно будет пройти мастер-класс по оригами, послушать выступление студии ораторского мастерства с хокку известного японского поэта Мацуо Басё.
Российская национальная библиотека (РНБ) в рамках акции будет проводить экскурсию под название «Вести с полей: автографы в фондах РНБ». Посетители увидят автографы Екатерины Великой, Карла Линнея, архитектора Огюста Монферрана, футуриста Давида Бурлюка, поэта Адама Мицкевича, учителя Александра I Фредерика де Лагарпа, масона Дмитрия Рунича, а также представителей Дома Романовых.
Акцию «Библионочь» в Санкт-Петербурге организуют уже в седьмой раз. Всероссийское название «Библионочи» 2018 — «Магия книги», но в Санкт-Петербурге оно звучит иначе — «Книжные пазлы», пояснила Зоя Чалова.
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