Трудный путь

Вячеслав ВДОВИН — человек уникальный. Не только потому, что больше полувека проработал на одном заводе. Он полный кавалер ордена Трудовой Славы. Таких в Нижнем Новгороде всего двое. Сам Вячеслав Иванович признаётся, что к славе никогда не стремился. Скромничает: «Просто работал». Однако оказалось, что есть у его успехов один секрет.

Дорогие письма

Инструменты отца, какие-то неизвестные железки попадали в руки маленького Славы с раннего детства. Подсказка от судьбы. Но тогда, конечно, никто и представить не мог, что мальчишка прославит фамилию, станет настоящей знаменитостью…

Отца, Ивана Алексеевича, работавшего на железной дороге, на станции Зимёнки в Богородском районе, не стало осенью 1942-го — воспаление лёгких. Славе и его брату-близнецу Юре было по четыре года… И как говорится, пришла беда — открывай ворота. Едва придя в себя от горя, мать получила похоронку на старшего сына. Когда началась война, Саше было 17. Оставив учёбу в автодорожном техникуме, он весной 1942-го ушёл на фронт. В письмах обещал, что всё будет хорошо, что врага разобьём обязательно. А 12 января 1943-го остался на поле боя навечно.

У Вячеслава Ивановича даже фотографий старшего брата не сохранилось — сгорели в огне пожара, случившегося в доме после войны. Осталось лишь несколько писем. Пять лет назад ему удалось съездить к мемориалу в селе Платава Воронежской области, где на памятной доске среди имён погибших выбито «Вдовин А. И., ефрейтор». Голос нашего героя дрожит, когда он рассказывает об этом.

— Думаю, брат был бы рад, узнав, как сложилась моя жизнь, — добавляет Вячеслав Иванович. — И отец тоже. Я всегда помнил о них. Трудился и ради их светлой памяти…

Мамин наказ

Оставшись одна с двумя детьми, мать рвалась, пытаясь прокормить их, на железной дороге бралась за любую работу. Выручала корова. Но однажды на станции остановился товарный поезд, и кто-то из сопровождавших груз продал местным жителям понемногу зерна. Мать тоже купила…

— К следователю ей пришлось ездить чуть не каждый день, — вспоминает Вячеслав Вдовин. — Как она плакала! Боялась, что посадят за эту купленную из-под полы горсть зерна, а мы с Юрой совсем маленькие. Но обошлось.

Матери мальчишки помогали чем могли, трудились не покладая рук. С 14 лет стали зарабатывать, разгружая на станции вагоны. И учились. Пелагея Григорьевна очень хотела, чтобы сыновья хорошее образование получили. Тогда для мальчишек с окончанием местной семилетки школьные годы в основном и заканчивались, но мать настояла, чтобы Слава с Юрой продолжали учёбу. Братья каждый день вставали в пятом часу утра, на проходящем поезде ехали в школу…

А потом поезд жизни унёс в Горький. Вместе поступили в техническое училище № 2 при телевизионном заводе имени Ленина, вместе в 1955-м пришли в цех.

— Мы с братом вообще не разлей вода, — делится Вячеслав Иванович. — Юрий работал расточником. Высококлассным специалистом стал. Так вот, если мне какая-то деталь нужна была, — он хоть до ночи в цеху останется, а сделает.

Сам Вячеслав Иванович стал слесарем-инструментальщиком.

— Верите ли: для меня удовольствием было разобраться в чертеже, понять, что нужно, прикинуть, как я эту задачу выполню. Прямо азарт охватывал. Я чувство времени терял — пока не сделаю, не могу остановиться. И сделать должен был только идеально. Иначе просто совесть не позволяла, — рассказывает наш герой.

Изготовление сложнейших пресс-форм доверяли именно Вдовину. У изделий ценного специалиста даже имелось индивидуальное клеймо.

В марте 1976-го — награждение орденом Трудовой Славы III степени. Через два года — II степени. И уже на излёте советской эпохи, в декабре 1991-го, Вдовин стал полным кавалером ордена…

Это любовь!

А теперь о том, что наш герой называет главным секретом своих успехов. Вернее, о той.

— Если бы не Лидия Степановна, ничего бы я не добился, — говорит Вячеслав Иванович о жене, с которой вместе уже 51 год.

Знакомство, произошедшее на свадьбе, где Лида, молоденькая воспитательница детского сада, и Слава оказались среди гостей, по-другому просто не могло закончиться — только их собственной свадьбой через пару лет.

— Бывало, полночь уже, мужа нет. Я волнуюсь, в слёзы. На завод неудобно звонить, но в конце концов звоню. Так и есть: до сих пор в цехе мой муж! — вспоминает Лидия Степановна. — Я горжусь им. Такой труженик! А сколько молодёжи на его примере училось…

Наш герой в ответ благодарит жену, что хозяйство, воспитание двоих детей — всё на себя взяла. И ни разу не упрекнула, что поздно с работы пришёл: надо — значит надо. И улыбается: «Это любовь!»

— Как бы ни был занят, Вячеслав Иванович каждую свободную минуту семье посвящал, — добавляет Лидия Степановна. — И руки у него действительно золотые: если что-то сделать по дому — может всё.

Сейчас наш герой активно участвует в работе Совета ветеранов предприятия, которое без преувеличения называет своим вторым домом. На прошлой неделе Вячеславу Ивановичу исполнилось 80 лет. И мы присоединяемся ко всем тёплым словам, которые прозвучали в честь этого события от коллег и учеников.

На нижегородском телевизионном заводе Вдовин — человек-легенда. Наверное, целый район его знает.

— Как пойдём с женой вечером гулять, — улыбается наш собеседник, — непременно встретим кого-то, кто скажет: «О! Вячеслав Иванович, доброго здоровья!» Приятно. Значит, заслужил…