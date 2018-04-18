УрФО: Талантливый ребенок, радость для Мурки и диббук

Доброго времени суток! Весенняя погода переменчива и непостоянна, как никакая другая. Теплое безветрие сменяет сильный ветер, а солнечную погоду — пасмурность. Не меняется только активность уральских блогеров, готовых ежечасно улучшать вашу внутреннюю атмосферу.

Блогеры не устают говорить о проблемах общества, надеясь, что всеобщая огласка сможет поменять ситуацию. Важной темой тут является тема коррумпированности и социального неравенства. Блогеры делятся с подписчиками новостями на эту тему и подвергают их критике. Так, блогер zergulio ( Сергей Колясников ) из Екатеринбурга на днях рассказал о среднем доходе чиновников высшего звена: «Средний доход членов обеих палат парламента, сотрудников Кремля и федеральных министров вырос от 25 до 128%. В Думе Совфеде нашлись обладатели автопарков минимум из десяти авто. Официальные ресурсы Государственной думы, Совета Федерации, администрации президента России и федерального правительства в пятницу, 13 апреля, представили сведения о декларациях депутатов и чиновников. Средний доход членов Совфеда за 2017 год составил 44 млн руб. (вырос по сравнению с 2016-м годом на 47%), депутатов Госдумы — 23,5 млн руб. (рост 25,6%). Рекордный средний доход (144 млн руб.) и рост (128,5%) показали правительственные чиновники. В Кремле средняя зарплата и ее рост оказались ниже обеих палат парламента и Белого дома — 13,1 млн руб. (рост 25,4%). Странно, что еще не засекретили эту статистику. Негоже крепостным про господ лишнее знать»

Этот же автор иронично поделился новостью об «одаренном» ребенке одного из таких чиновников: «На днях были обнародованы декларации о доходах политиков и чиновников за 2017 год. В числе чиновников, конечно, оказался и представитель Совета Федерации от Ростовской области Евгений Бушмин . Так, судя по декларации, заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Евгений Бушмин заработал за прошлый год в общей сложности 7,5 миллиона рублей. Это почти на 2 миллиона меньше, чем в 2016 году. При этом в его собственности числится одна треть участка площадью 24 600 квадратных метров, а также по трети 72-метровой и 212-метровой квартир и дома площадью 260 квадратов. Зато несовершеннолетний ребенок Евгения Бушмина стал зарабатывать больше, чем раньше. Его годовой доход составил 1,5 миллиона рублей. Это примерно столько же, сколько и в 2016 году, зато в шесть раз больше, чем в 2015-м. Кроме того, чадо чиновника уже имеет в пользовании две квартиры площадью 72 и 212 метров. Меньшая из них находится в собственности несовершеннолетнего. Вот только не надо зависти! Просто талантливый ребенок. Еще в школе, а уже 1,5 мульта плюс две квартиры заработал. Учитесь!»

Продолжая тему, zergulio рассказал о случае, произошедшем накануне в Совете Федерации: «Один из вице-президентов РЖД был уволен после проверки Генеральной прокуратуры , в ходе которой выяснилось, что топ-менеджер компании заключал контракты с коммерческой структурой для обогащения своих сыновей, говорится в докладе Генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации. Как отмечается в тексте доклада, об этом Генеральная прокуратура сообщила премьер-министру Дмитрию Медведеву . „В ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в ОАО „Российские железные дороги“ установлено, что один из вице-президентов указанного общества лично принимал решения, связанные с заключением контрактов с коммерческой организацией, в целях обогащения своих сыновей — членов совета директоров этой организации и ее конечных бенефициаров. По решению совета директоров ОАО „Российские железные дороги“ трудовые отношения с данным руководителем прекращены“, — говорится в тексте. Увольнение уж больно сурово. Объявили бы устный выговор».

В эти дни была затронута и такая важная проблема, как современное российское образование. Например, kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) из Екатеринбурга обратил внимание на протекание очередей в детские сады: «Все родители знают — сейчас, чтобы отправить своего ребёнка в детский сад нужно встать в электронную очередь. Кажется, наше государство сейчас пытается упростить действия граждан, чтобы мы не ходили часто по разным инстанциям. Придумали сайт Госулуги, где можно выполнить множество действий, не выходя из дома. Но до совершенства таких сервисов нам еще далеко. Например, неделю назад наш сын был 136 в очередь в детский сад, сегодня прошло распределение и отгадаете какие мы сейчас? Таадаам — 137-е! Как такое возможно? Я хорошо отношусь ко льготникам, но почему-то из-за них мы можем пролететь с детским садом. Нам уже 3 года и 1 месяц».

А Екатеринбурженка otevalm (Людмила Отева) рассказала уже о высшем образовании: «Хорошая новость. Выпускников вузов, которые проходили обучение на бюджетном отделении, планируют обязать отработать в государственных компаниях срок, равный сроку их обучения. Такой законопроект внесли в Госдуму. Поступивший на обучение в высшее учебное заведение за счет средств бюджета, после его окончания должен будет „проработать по своему образованию и квалификации в государственном учреждении“, не менее половины в уставной доле которого должно принадлежать России. При этом, количество лет, которое выпускник обязан после этого отработать в госкомпании, равняется сроку обучения в образовательном учреждении: четыре года для бакалавриата, пять лет для специалитета, и не менее шести лет для обучавшихся по программам магистратуры. Вместе с тем, если выпускник вуза отказывается работать в госкомпании по своему профилю, его обязуют „возместить в полном объеме“ траты государства на его обучение. Законопроект поможет решить „первоочередную проблему отсутствия опыта работы и стажа“ у выпускников и справиться с проблемой их устройства на работу. Все новое — хорошо забытое старое! Надеюсь, что к тому времени, когда мои девочки выучатся, эта инициатива примет реальные очертания».

Жительница Тюмени под ником ira_tmn подвела итоги своего самообразовательного эксперимента: «4 апреля 227325 человек настрочили тотальный диктант. Отличные оценки по сводкам новостей — лишь у 3-4% испытуемых. Впрочем, официоз вы и сами найдете в СМИ! Расскажу-ка (и покажу!) как было на деле. Из нескольких тюменских площадок я выбрала Малый зал Думы. Регистрация на сайте подтвердилась электронкой, довольная, как слон, явилась в назначенный час и … от ворот поворот! Нет меня в списках, как и некоторых других. Народ подходил и разворачивался. Диктант мы написали с сыном дома вечером под беглое чтение отрывка автором, что по дружбе было слито мне одним участником диктанта… Написали, пожалуй, на крепкую двойку. Эксперимент провалился — я не понимала границы предложений, пунктуация получилась аццкая. Как ни старалась, не разобрала „сомнамбулическое“ выражение, Якоба сочла за Якова… Из орфографии промахнулась только с черезчур / чересчур / через чур / черес чур. Хотя… лишь одна орфографическая ошибка — весьма неплохо. В общем, писала, пыхтела, аж рука устала! Глотая вагонами профессиональную литературу, совершенно отвыкла от художественных текстов — факт! Если бы стиль был публицистическим или официально-деловым, наверное, у меня была бы фора. Сеструля моя пошла проверяться на открытой площадке в ТюмГУ. Читал ведущий теленовостей. С ролью диктора Дмитрий Чашков справился на отлично! …но это, увы, никак не повлияло на результат диктанта. Очень жаль, что хорошей офлайн-диктовки не найти в записи на официальном сайте. Резюмируя вышесказанное, могу сказать, что полезно порой ткнуться моськой в безграмотность».

Хорошую новость для бездомных котов рассказала екатеринбурженка astori_18: «В Минстрое решили разрешить котам заходить в подвалы жилых домов. Коммунальщикам будут рекомендовать оставлять в продухах отверстие для животных. Замуровывать бездомных кошек в подвалах не смогут больше коммунальщики — об этом заявил замглавы Минстроя Андрей Чибис . По его словам, в фундаментах многоквартирных домов обязательно должны оставаться продухи для котов размером 15 на 15 см. Этого вполне достаточно, чтобы кот мог спокойно заходить в подвал и выходить из него. Главными в решении кошачьего вопроса будут собственники жилья. При желании они смогут на общем собрании принять решение об установке на отверстиях заградительной сетки. Однако если коммунальщики начнут цементировать продухи или закладывать их кирпичной кладкой, обрекая кошек на мучительную смерть, хозяева квартир смогут поднять шум. Но если раньше управдомы жильцов не слушали, то теперь будут обязаны это делать».

Интересным наблюдением не так давно поделился екатеринбуржец zheka_ural. Он рассказал о случае, произошедшем прямо во время футбольного матча, и о реакции на это мужчин: «Во время перерыва футбольного матча Урал — Спартак на экранах стадиона камера искала парочки. Те, кто на экране — должны были слиться в поцелуе. Стандартная процедура в перерывах на многих стадионах уже. После нескольких таких парочек, случилось прекрасное: Молодой человек делает предложение. Да не один, а аж два случая предложения руки с сердцем. Но самое забавное — потом показали реакцию мужчин на увиденное. Эту самую реакцию смотрите на фото».

Своими профессиональными достижениями похвасталась жительница Салехарда rahil_rahlenko: «Сегодня неожиданно вручили благодарность губернатора за мой труд, хотя не уверена, что заслужила лестных оценок. Всё-таки это не труд, а скорее интеллектуальное удовольствие. Второй букет преподнесли коллеги из департамента транспорта, грамоту вручат позднее. Ей-Богу, сильно мне польстили, но приятно. Сижу теперь в букетах. День пропал зря. Я должна была доделать две статьи сегодня, но уже не успеваю, так как ещё одно мероприятие будет. Придётся уже вечером и ночью дописывать. Довела до аврала, как обычно. Как говорится, труд с трудом, но сделал, наконец, из матери человека (с дочками сегодня смеялись над этой фразочкой), но нет предела совершенству, до которого мне далеко-далеко».

astori_18 поделилась любопытной историей из мира искусства: «Израильская художница Сигалит Ландау для своего проекта погрузила на три месяца черное траурное платье на дно Мертвого моря. Проект Сигалит назвала „Соленая невеста“. Он был вдохновлен пьесой 1916 года „Диббук“ (»Меж двух миров») писателя Семена Анского . Сюжет пьесы основан на еврейских народных преданиях — молодой человек, разлученный с невестой, заключает договор с дьяволом и продает ему душу. После смерти его душа становится диббуком — демоном, который вселяется в девушку и делает её одержимой. Демона удается изгнать, но девушка умирает. Постепенно покрывающая платье соль символизирует сверхъестественную силу, окутывающую и превращающую черную ткань в некое подобие свадебного наряда. Процесс кристаллизации соли на ткани художница задокументировала. Теперь на эти фотографии можно посмотреть на выставке в Художественной галерее в Лондоне Marlborough London».

И, наконец, mira_the_red из Ханты-Мансийска, продолжая тему искусства, рассказала подписчикам, как побывала в Московском музее искусства Востока: «Я люблю Восток. Я люблю азиатскую экзотику и красоту. Люблю настолько, что оформила свое жилище в соответствии с этими представлениями о прекрасном. Так что, можно сказать, у меня дома маленький филиал Государственного музея искусства народов Востока. В основном представлено декоративно-прикладное искусство Северной Кореи 80-х годов прошлого века, хе-хе. В Музее Востока я в последний раз была в 2003 году, когда мы всей нашей дизайнерской гоп-компанией ездили на мастер-классы по живописи и скульптуре. И вот как раз скульптор водил нас туда. Я лет с 10 питала страсть к философской утонченности восточного искусства, так что увиденное меня сильно вдохновило. За 15 лет мало что изменилось. Да что там за 15! За 35! Потому что почти все экспонаты помнит еще моя матушка, которая посещала музей в бытность свою студенткою Мерзляковского училища. Сначала мы прошлись по временным экспозициям и полюбовались искусством Черного континента. Работы художника Павла Бенькова меня приятно поразили. Почему я не знала его до сих пор?! У него замечательные картины, настолько наполненные солнцем, что его будто чувствуешь на вкус. Конечно, в Восточной эстетике мне нравится не все. Например, обычай уродования женских ног ужасен. Мы сделали какой-то странный поворот и попали в зал ДПИ Дагестана. А потом к якутам! Они обозначены как Северная Азия. Мы думали встретить хантов и манси, но увы. Хотя у них тоже очень самобытное искусство и ремесла. Ну и какой же Музей Востока без Рериха! Мне нравятся его картины. Очень. Нет, я не рерихнутая, МНЕ. ПРОСТО. НРАВЯТСЯ. КАРТИНЫ. Они необычные, яркие, практически идеальные с точки зрения композиции, в том числе и цветовой. А уж всякая эзотерика… Извините, я просто в это не верю. Я пришла наслаждаться искусством. Вот такое получилось путешествие. В сувенирной лавке я купила 2 книги — одну про Японию, другую про Китай. И ушла, переосмысливая многое. Надо бы всерьез взяться за изучения искусства Востока. Все, что я знаю и люблю, нахапано где-то по верхам, без какого-либо вдумчивого вникания в предмет. Да, мои шелковые феи прекрасны. Но как это выглядело веке в 12? Да и планы посетить как-нибудь Иволгинский дацан постепенно кристаллизируются. Я не собираюсь принимать буддизм, я хочу наслаждаться красотой архитектуры. А потом… Кто знает, может быть и удастся посетить Родину Маршала Великой республики. Но и там, пожалуй, меня будет больше интересовать потрясающе красивая природа и традиционная культура, нежели политика».

Приятного вам чтения — и ярких дней!