Она была в ужасе, когда вернулась на свое место, а ее сын пропал без вести.

Желая поощрить прогресс своего молодого сына на фортепиано, мать отвела своего мальчика на концерт Падеревски. Во время антракта, мать заметила старого знакомого в аудитории и решила подойти к нему на минутку, чтобы поприветствовать.

Воспользовавшись возможностью исследовать чудеса концертного зала, маленький мальчик поднялся и, в конце концов, решил войти в комнату с надписью «Нет допуска».

Когда антракт закончился, и концерт должен был начаться, мать вернулась на свое место и обнаружила, что ребенок пропал без вести.

Внезапно занавес открылся, и прожекторы сосредоточились на человеке на сцене. В ужасе мать увидела, что ее маленький мальчик сидит за фортепиано и невинно играет «Twinkle, Twinkle Little Star».

В этот момент великий мастер фортепиано сделал свой вход, быстро подошел к пианино и прошептал на ухо мальчику: «Не уходи, продолжай играть». Затем, наклонившись, Падеревски потянулся левой рукой и начал заполнять басовую часть.

Вскоре его правая рука тоже начала играть. Вместе старый мастер и молодой новичок превратили то, что могло быть пугающей ситуацией в чудесный творческий опыт.

Аудитория была настолько загипнотизирована, что они не могли вспомнить, что еще сыграл великий мастер, кроме классической «Twinkle, Twinkle Little Star».

Возможно, так оно и есть с Богом. То, что мы можем сделать сами по себе, вряд ли заслуживает внимания. Мы стараемся изо всех сил, но результаты не всегда изящны. Однако, с рукой Учителя, работа нашей жизни действительно может стать прекрасной.

В следующий раз, когда вы намереваетесь совершить великие подвиги, слушайте внимательно. Вы можете услышать голос Учителя, который прошепчет вам на ухо: «Не уходи, продолжайте играть».

Пусть вы почувствуете Его руки вокруг себя и узнаете, что Его руки помогают вам превратить ваши слабые попытки в настоящие шедевры.