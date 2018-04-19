В Санкт-Петербурге 50 дней до ЧМ-2018 отметят зарядкой

Ирина Овсянникова и В Санкт-Петербурге символическую дату 50 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ отметят флешмобом-зарядкой «Навстречу ЧМ-2018». Мероприятие состоится 21 апреля в 10:00 на площади у здания администрации Фрунзенского района (ул. Пражская, 46). Его организаторами выступят активисты волонтерского центра ЧМ-2018 Евгений Мороз Ольга Петрова . Все они — авторы проекта «Дополнительное время», который стал финалистом всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы ЧМ-2018».

Участников ждет встреча с почетными гостями: представителями администрации Фрунзенского района и волонтерского центра ЧМ-2018.

Принять участие в зарядке может любой желающий. «Всем участникам будет предоставлена возможность под зажигательную музыку получить заряд бодрости и хорошего настроения, выполняя футбольную зарядку под руководством фитнес-тренеров», — отметили в волонтерском центре.

В конце флешмоба волонтеры запустят воздушные шары.

Подробнее о Волонтерской программе ЧМ-2018 читайте в специальном разделе welcome2018.com.