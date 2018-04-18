«Народный контроль» проверит состояние детских площадок в Нижегородской области

Сплошные проверки детских и спортивных площадок по всей Нижегородской области организуют активисты регионального отделения партии «Единая Россия» . Об этом сообщает пресс-служба НРО. Рейды уже стартовали, они проходят в рамках федерального партийного проекта «Народный контроль».

В проверках принимают участие активисты проекта, представители местных отделений партии, районных администраций, депутаты и общественники. В течение полутора месяцев планируется проверить состояние детских игровых и спортивных площадок на территории всей Нижегородской области.

В трех районах Нижнего Новгорода: Ленинском, Приокском и Советском мониторинг прошел 18 апреля. Как заявил региональный координатор проекта «Народный контроль» Роман Танчук, все выявленные нарушения должны быть устранены в ближайшее время.

Все осмотренные площадки были занесены в специальные анкеты с указанием всех нарушений. Эти документы будут переданы в администрации районов. И в дальнейшем участники «Народного контроля» будут отслеживать сроки и качество устранения недостатков.

Напомним, детскую площадку в парке 777-летия Нижнего Новгорода демонтируют, а вместо нее возведут новый детскй городок.