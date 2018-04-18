Ещё
«Народный контроль» проверит состояние детских площадок в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Народный контроль» проверит состояние детских площадок в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Сплошные проверки детских и спортивных площадок по всей Нижегородской области организуют активисты регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба НРО. Рейды уже стартовали, они проходят в рамках федерального партийного проекта «Народный контроль».
В проверках принимают участие активисты проекта, представители местных отделений партии, районных администраций, депутаты и общественники. В течение полутора месяцев планируется проверить состояние детских игровых и спортивных площадок на территории всей Нижегородской области.
В трех районах Нижнего Новгорода: Ленинском, Приокском и Советском мониторинг прошел 18 апреля. Как заявил региональный координатор проекта «Народный контроль» Роман Танчук, все выявленные нарушения должны быть устранены в ближайшее время.
Все осмотренные площадки были занесены в специальные анкеты с указанием всех нарушений. Эти документы будут переданы в администрации районов. И в дальнейшем участники «Народного контроля» будут отслеживать сроки и качество устранения недостатков.
Напомним, детскую площадку в парке 777-летия Нижнего Новгорода демонтируют, а вместо нее возведут новый детскй городок.
Vgoroden.ru: последние новости
В Нижнем Новгороде будет сокращено количество частных перевозчиков Стал известен лайн-ап AFP-2018 Модельные агентства Европы ищут красавиц в Нижнем Новгороде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Секс по-настоящему в кино32
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение