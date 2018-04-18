«Вечерка» рекомендует мастер-классы

Совместный труд объединяет, говорил еще кот Матроскин. Лучшего способа провести время всей семьей, чем интересный мастер-класс, не найти!

Школа юного пиццайоло

«Новослободская»

Ул. Делегатская, 7, стр. 1 20 и 21 апреля, 18:00 Кулинарный мастер-класс для детей и их родителей. Приготовьте пиццу и получите дипломы пиццайолло. Подробности по телефону (495) 650-18-58.

Роспись керамики

«Павелецкая»

Ул. Зацепа, 21 21 апреля, 16:00 Сделайте обычную тарелку или чашку уникальной, и каждый ужин будет навевать приятные воспоминания. Мастер-класс проходит под руководством художника. Подробности по телефону (495) 778-50-00.

Мыловарение

«Новослободская»

Ул. Чаянова, 16 22 апреля, 17:00 Мыло, сделанное собственными руками, — это оригинальный подарок и себе, и близким. Кроме того, это модное хобби. Заниматься мыловарением может каждый — даже ребенок. Подробности и расписание занятий — по телефону (495) 971-20-88.