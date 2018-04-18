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В центре соцобслуживания Лефортова научат азам пения
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В центре соцобслуживания Лефортова научат азам пения 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
В филиале «Лефортово» территориального центра социального обслуживания «Южнопортовый» 19 апреля состоится занятие вокальной студии «Вдохновение». Об этом рассказали в администрации филиала.
— Для наших гостей пройдет очередное занятие, в рамках которого опытный педагог проведет комплекс упражнений по постановке правильного певческого дыхания, а также по постановке и развитию голоса, — сообщили в администрации.
Занятия начнется в 11.00. Напомним, что филиал «Лефортово» расположен по адресу улица Госпитальная, дом 6. (ео)
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