В центре соцобслуживания Лефортова научат азам пения

В филиале «Лефортово» территориального центра социального обслуживания «Южнопортовый» 19 апреля состоится занятие вокальной студии «Вдохновение». Об этом рассказали в администрации филиала.

— Для наших гостей пройдет очередное занятие, в рамках которого опытный педагог проведет комплекс упражнений по постановке правильного певческого дыхания, а также по постановке и развитию голоса, — сообщили в администрации.

Занятия начнется в 11.00. Напомним, что филиал «Лефортово» расположен по адресу улица Госпитальная, дом 6. (ео)