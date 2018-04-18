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Хор многодетных семей выступил перед получателями социальных услуг
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Хор многодетных семей выступил перед получателями социальных услуг 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях
Хор многодетных семей из Храма Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы выступил в гостиной Центра социального обслуживания «Щербинский» 17 апреля с программой «Пасхальный праздник».
Молодые девушки из числа вокалисток под руководством хормейстера дали концерт для получателей социальных услуг. Их выступление посетили более десяти клиентов ЦСО «Щербинский».
Музыкальный концерт прошел в рамках пасхальных мероприятий. Хор исполнил тематические песни лирического и религиозного характеров, посвященные празднику.
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