Хор многодетных семей выступил перед получателями социальных услуг

Фото: официальная страница ЦСО «Щербинский» в социальных сетях

Хор многодетных семей из Храма Святой Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы выступил в гостиной Центра социального обслуживания «Щербинский» 17 апреля с программой «Пасхальный праздник».

Молодые девушки из числа вокалисток под руководством хормейстера дали концерт для получателей социальных услуг. Их выступление посетили более десяти клиентов ЦСО «Щербинский».

Музыкальный концерт прошел в рамках пасхальных мероприятий. Хор исполнил тематические песни лирического и религиозного характеров, посвященные празднику.