Вальс цветов

Фото автора и livemaster.ruВальс цветовВ её скромном жилище всегда лето: цветы не просто окружают Наталию МЕЩАНИНОВУ , приветливо кивая ей разноцветными головками из багетов. В её умелых руках обыкновенные атласные ленты обретают глубину и объём дышащих жизнью растений.

Пёстрая лента судьбы

Увлечение вышивкой лентами — а именно в этой технике Наталия Викторовна создаёт свои маленькие и большие шедевры — к нашей героине пришло не сразу. Получив техническое образование на кафедре кораблестроения водного института, она долгое время трудилась инженером-конструктором в горьковском НИИ технологии машиностроения. Но работала не только головой, подключала и руки, тем более время само к этому подталкивало.

— Во времена дефицита шила, вязала разные вещички для себя и сына, — вспоминает Наталия Викторовна. — В 90-е годы развалилась не только страна, но и наш НИИ, так что пришлось переквалифицироваться. Освоила профессию бухгалтера — у нас тогда полстраны сводило дебет с кредитом. Каждый выживал как мог.

Вышла на пенсию Наталия уже из бухгалтеров, переработав намеченный государством срок.

— И то, — шутит наша героиня, — так бы и работала, если бы фирма не закрылась. Психологически я была готова расстаться с трудовыми буднями, тем более что у меня появилось новое хобби.

В начале нулевых Наталия Викторовна занялась вышивкой крестиком.

— Когда есть увлечение — это хорошо, но ещё лучше, когда на него есть свободное время. Мне уже не надо было бежать на работу — я стала сама себе хозяйкой. Правда, неожиданно на семью обрушились проблемы: тяжело занемог муж.

— Он болел тяжело, долго, а на исходе лета в прошлом году ушёл. Всё время я была с ним, не могла далеко отойти, и рукоделие меня в какой-то степени спасло. Хоть я и была привязана к дому, но имелась у меня отдушина — занималась вышивкой для души.

Человек на результат

Однажды, когда вышивка крестиком уже была давно освоена, Наталия Викторовна увидела картины, на которых цвели немыслимые цветы — красивые, объёмные, совсем как живые.

— Я как увидела вышивку лентами, так всё остальное и забросила, настолько захватило меня это занятие, — вновь переживает первые ощущения знакомства с новым видом рукоделия наша мастерица. — Крестик ведь даёт плоский рисунок, а то, что вышито лентами, почти как созданное самой природой.

Вот так четыре года назад закрутил Наталию Викторовну вальс цветов и до сих пор не даёт остановиться.

— Постигала технику вышивки лентами через Интернет, благо мастер-классов уже тогда можно было найти великое множество, — неугомонная пенсионерка с компьютером давно на ты. — Сначала училась выполнять небольшие работы, набивала, так сказать, руку. А потом, нащупав творческую жилку, решила замахнуться на изображения побольше. Начали появляться картины.

И сейчас масштабные работы мастерицу не пугают.

— Над своей самой большой картиной я работала месяца полтора, — вспоминает Наталия. — Полотно было большим, цветы мелкими. Я её несколько раз откладывала, вышивала что-то попроще, опять возвращалась к этой большой картине и наконец завершила. Результат, несмотря на усталость, порадовал. И сейчас «Разнотравье» украшает гостиную и радует многочисленных гостей.

Практически всё своё свободное время Наталия Викторовна посвящает вышивке лентами.

— В этой технике цветы получаются очень реалистичными. А ещё создавать их гораздо быстрее, чем, например, вышивать крестиком. Я вообще человек на результат, — признаётся она. — Мне надо побыстрее конец работы увидеть: чтобы утром начал работу, а вечером получил на выходе уже готовую вещь.

Городу и миру

Как и все мастера, поначалу Наталия Викторовна вышивала для себя, делала подарки для родных и друзей. И только потом, когда цветов стало так много, что скромного жилья им стало не хватать, она начала работы свои продавать.

— Просто взяла и открыла виртуальный магазинчик на сайте «Ярмарка мастеров» — так многие делают, — объясняет цветовод. — Сфотографировала свои работы и выставила на продажу. Первая партия — три миниатюры с изображением алых роз — сразу укатила за границу, в Израиль. Потом потихоньку заказы пошли и по России: Москва, Питер, Ростов, Уренгой, Тюмень, Сахалин и дальше, за рубеж — в Германию, Великобританию. В социальных сетях стала выставлять работы — ВКонтакте, Одноклассниках. Так и показала свои произведения городу и миру.

Вдохновение мастерица черпает в окружающей её природе, в работах таких же, как она, мастериц:

— Вот смотрю на цветок, и мысль у меня сразу работает: а как бы его лентами вышить? Ещё очень нравится смотреть на чужие работы, хочется повторить, достичь такого же результата. В общем, стремлюсь к совершенству и, разумеется, вношу что-то своё.

Вышивает Наталия и по готовым принтам, когда рисунок уже нанесён на ткань — в рукодельных магазинчиках очень большой выбор таких схем. Но и с чистого листа, самостоятельно придумывает какие-то композиции.

— Работы как-то спонтанно получаются, — признаётся мастерица. — Вот, например, однажды захотелось вышить пионы, и пока не сделала их, так и не успокоилась.

Свои маленькие и большие шедевры — а работы Наталии Мещаниновой уже давно переросли любительский уровень — она обязательно оформляет в красивые рамы:

— Отдаю картины в багетную мастерскую и оформляю их так, чтобы могли подойти практически к любой обстановке. Белые багеты и рыжеватые гармонируют практически с любым интерьером. А бывает, что и сами заказчики высказывают какие-то свои цветовые предпочтения.