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Исполнительный директор WorldSkills International высоко оценил центр «Казань Экспо»
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Исполнительный директор WorldSkills International высоко оценил центр «Казань Экспо» 

ТАСС 1 час назад
КАЗАНЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи в ходе инспекционного визита в Казань высоко оценил строящийся выставочный центр «Казань Экспо», где пройдет чемпионат мира по стандартам профессионального мастерства WorldSkills Kazan 2019. Об этом сообщила пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
"Я очень впечатлен прогрессом с момента моего последнего визита. В Казани создается фантастическая площадка, выставочный центр мирового уровня. Комплекс масштабнее, чем ожидаешь, видя его на изображениях. В следующем году здесь пройдут национальный и мировой чемпионаты WorldSkills. Поздравляю всех, кто принимает участие в этом проекте, он действительно впечатляет", — цитирует пресс-служба слова Хоуи.
В настоящее время все работы по строительству «Казань Экспо» идут по графику. «Проведены все необходимые инженерные коммуникации. Мы ждем установления хорошей погоды для начала внутренних отделочных работ», — отметил генеральный директор ООО «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев.
Международный выставочный центр «Казань Экспо» площадью 75,4 тыс. кв. м будет состоять из трех выставочных павильонов, соединенных с аэропортом и станцией аэроэкспресса теплым крытым переходом. Инфраструктура «Казань Экспо» включает современный конгресс-холл на 3 тыс. мест, 35 залов-трансформеров вместимостью от 30 до 500 человек, парковочную зону и зоны питания.
Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдет в Казани с 29 августа по 3 сентября 2019 года. Город выиграл право проведения чемпионата мира WorldSkills-2019 на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу 11 августа 2015 года.
Ожидается, что в 2019 году в соревнованиях в Казани примет участие свыше 1,5 тыс. молодых людей от 22 до 25 лет из 60 стран, которые будут состязаться более чем в 50 компетенциях. Мероприятие планирует принять 250 тыс. посетителей, в его деловой программе заявлены 5 тыс. участников и экспертов.
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