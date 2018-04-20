Открывается первый в Ленинградской области детский хоспис

В пятницу произойдет ожидаемое тысячами жителей Ленинградской области событие. Здесь откроется первый детский хоспис. Ранее паллиативную помощь дети, страдающие тяжелыми заболеваниями, могли получить только в Санкт-Петербурге. Но местные хосписы не справляются с нагрузкой.

Хоспис откроется в одном из самых живописных уголков Ленинградской области, хорошо известным многим жителям второй столицы России — поселке Токсово, который находится вблизи озер Хепоярви и Кавголовского, в окружении хвойного леса.

Для хосписа выделено помещение прихода Архистратига Божия Михаила. Изначально здесь предполагалось разместить приют для ухода за сиротами, — рассказал газете ВЗГЛЯД сотрудник пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области Михаил Муравьев

Однако в 2016 году правительством Ленобласти и Русская православная церковь договорились, что это (к тому времени чуть-чуть недостроенное здание) за счет региона будет переделано в хоспис для тяжелобольных детей. Договор о его безвозмездной аренде был подписан в прошлом году.

Характерная черта этого хосписа — наличие современного оборудования, которое позволит проводить как симптоматическое лечение так и, что особенно важно, противоболевую терапию. Организовать правильно такую терапию некоторые хосписы порой не могут. Комната для родителей, психологов, бассейн, палаты специального лечения, безбарьерная среда, удобная для передвижения на инвалидных колясках — все это имеется в Токсово.

Бытует ошибочное мнение, что хоспис — это учреждение, пациентами которого являются только умирающие люди. На самом деле это неверно — там могут находиться и просто тяжелобольные пациенты. «Хоспис рассчитан на двадцать постоянных пациентов и десять — так называемых приходящих, которые могут проходить реабилитацию здесь около месяца», — рассказал Михаил Муравьев. В числе «приходящих» будут, например, страдающие детским церебральным параличом.

Естественно, умирающие и тяжелобольные пациенты будут находиться в разных помещениях.

О том, насколько востребован будет хоспис, свидетельствует такая статистика: в списках детей, подготовленных для Токсово, значится 500 фамилий. В это число входят и те, кто страдает неизлечимыми заболеваниями на последних стадиях, и просто тяжело больные. Для сравнения: в Санкт-Петербурге в услугах хосписов ежегодно нуждаются порядка 10 тысяч человек. В это число входят и взрослые, и дети.

Отдельная проблема, с которой сталкивается любой хоспис — это персонал. Сказать, что работа здесь психологически трудная — значит не сказать ничего. Собственно, это не работа даже, а то, что называется словом «служение» и делается не ради денег. Поэтому найти сотрудников любого хосписа, а уж тем более детского, всегда было нелегкой задачей. Для работы в Токсово набраны врачи, психологи, способные работать с детьми и их родителями, обслуживающий персонал. Однако люди все равно так или иначе требуются. В этой связи администрация области очень надеется на поддержку волонтеров. «Специальных требований нет, было бы желание, — говорит Муравьев. — Помощь необходима не только в уходе за больными, нужны разные люди, от электриков до уборщиков». Сейчас идут активные поиски волонтеров. Соответствующие объявления размещают в местных СМИ и социальных сетях. Ожидается, что в Токсово будет работать в общей сложности около пятидесяти человек.