Жителей поселения пригласили на творческий вечер

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Праздничный концерт 20 апреля организуют сотрудники Культурного центра «Яковлевское» поселения Новофедоровское. Мероприятие смогут посетить и жители Вороновского.

Гости встречи смогут насладиться обширной культурной программой, которую уже подготовили организаторы. В рамках концерта на сцене выступят творческие коллективы КЦ. Среди них фольклорный ансамбль «Кладец» и хор русской народной песни «Московская сторонушка».

Известно, что мероприятие начнется в 18:00. Вход свободный. Информацию об этом разместили на официальном сайте поселения Новофедоровское.