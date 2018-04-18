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Жителей поселения пригласили на творческий вечер
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Жителей поселения пригласили на творческий вечер 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: архив
Праздничный концерт 20 апреля организуют сотрудники Культурного центра «Яковлевское» поселения Новофедоровское. Мероприятие смогут посетить и жители Вороновского.
Гости встречи смогут насладиться обширной культурной программой, которую уже подготовили организаторы. В рамках концерта на сцене выступят творческие коллективы КЦ. Среди них фольклорный ансамбль «Кладец» и хор русской народной песни «Московская сторонушка».
Известно, что мероприятие начнется в 18:00. Вход свободный. Информацию об этом разместили на официальном сайте поселения Новофедоровское.
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