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Суд обязал Дэвида Копперфилда раскрыть секрет фокуса с исчезновением
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Суд обязал Дэвида Копперфилда раскрыть секрет фокуса с исчезновением 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
ТАСС, 18 апреля. Суд штата Невада обязал известного иллюзиониста Дэвида Копперфилда раскрыть секрет его фирменного трюка с исчезновением группы людей со сцены. Присяжным позволили ознакомиться с техникой фокуса, после того, как иск против Копперфилда подал подданный Великобритании, утверждающий, что получил травмы во время его исполнения в 2013 году, передает в среду агентство Associated Press.
По его данным, исполнительный продюсер шоу Копперфилда и его близкий друг Крис Кеннер продемонстрировал технику выполнения фокуса в отеле MGM Grand в Лас-Вегасе, где проходило выступление фокусника. Во время трюка со сцены одновременно исчезали примерно 12 человек, которых, как выяснилось, ассистенты фокусника тайно выводили по темным внутренним помещениям, чтобы затем вернуть обратно на сцену. В результате такого прохода вместе с другими участниками фокуса британец Гэвин Кокс упал и получил травмы, лечение которых обошлось в $400 тыс. После инцидента британец подал в суд на Копперфилда и отель, требуя компенсации ущерба.
Иллюзионист может предстать перед судом для дачи показаний в среду, уточняет агентство.
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