Институт археологии РАН передал музею «Куликово поле» клад I-II веков до н. э.

ТУЛА, 18 апреля. / ТАСС /. Институт археологии Российской академии наук (РАН) передал в фонды государственного музея-заповедника «Куликово поле» в Тульской области около 40 артефактов, обнаруженных на раскопках в регионах центральной России. В их числе — бронзовые украшения и наконечники копий I-II веков до н. э., которые были частью клада, найденного под Курском, рассказал ТАСС завотделом археологических исследований музея Алексей Воронцов

"Наш музей федеральный, поэтому к нам поступают находки не только с территории Тульской области, но и из других регионов. Порядка 40 реликвий передал 18 апреля археолог Института археологии РАН, руководитель Сейминско-Суджинской экспедиции Олег Радюш. Одна из них — клад, который дотируется I-II веками до н. э., найденный около Курска, это два больших бронзовых браслета, очень красивых, зеркало, наконечники копий. Скорее всего, предметы принадлежали мужчине, возможно, воину", — сказал Воронцов.

Также фонды музея пополнились еще одним кладом, обнаруженным на границе Орловской и Тульской областей, он дотируется IV-V веками. «Это фигурные застежки из бронзы с серебряным покрытием, видимо, элементы женской одежды», — отметил Воронцов.

По его словам, изначально оба клада в 2017 году нашли так называемые «черные копатели». «Археологам путем долгих переговоров удалось убедить их передать реликвии в музей. Места, где нашли клады, дополнительно обследовали», — уточнил он.

Специалистам музея «Куликово поле» предстоит составить научное описание каждого предмета. Когда клады будут представлены широкой публике — пока неизвестно, поскольку, по словам Воронцова, реставрация может занять несколько месяцев.

Сейминско-Суджинская археологическая экспедиция Института археологии РАН на протяжении 15 лет работает на территории Центрального Черноземья. Специалисты изучают памятники Римского времени и эпохи Великого переселения народов. Раскопки проводились в Орловской, Тульской, Белгородской, Воронежской областях. В 2018 году планируется исследовать территории поселений III-IV вв. на реке Суджа в Курской области.