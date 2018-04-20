Филиал № 1 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» завершает мероприятия в рамках программы «Здоровая столица»

Сотрудников филиала № 1 принимало Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 56 имени академика В. А. Легасова» на Кутузовском проспекте, дом 22, корпус 1. После просмотра фильма, с лекцией перед сотрудниками школы выступил блистательный врач общей практики Алексей Алексеевич Груненышев. Как всегда, сотрудники образовательного учреждения задали А. А. Груненышеву многочисленные вопросы. Очень важно, что проект «Здоровая столица» вызвал живой интерес у сотрудников образовательных учреждений и мотивировал к соблюдению здорового образа жизни. Филиал № 1 ГБУЗ «КДЦ № 4 ДЗМ» благодарит администрацию ГБОУ Школа № 56 им. академика В. А. Легасова за сотрудничество!