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Переделкой пожарной каланчи в Волгограде займется «Приволжтрансстрой»
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Переделкой пожарной каланчи в Волгограде займется «Приволжтрансстрой» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде определились с компанией, которая уже в ближайшее время займется реставрацией пожарной каланчи и ее переделкой под краеведческий музей. Готовность заняться масштабным ремонтом высказала только одна компания — знакомый волгоградцам по строительству храма Александра Невского и реконструкции ГДЮЦа «Приволжтрансстрой».
Больше 111 миллионов рублей предстоит освоить генеральному подрядчику на реставрации и приспособлении под музей здания пожарной каланчи, расположенной на улице Коммунистической, 5. Провести общестроительные работы, отреставрировать кладку, обновить сети и установить подъемники для маломобильных групп граждан «Приволжтрансстрою» предстоит до конца этого года. Завершающим штрихом реконструкции стане благоустройство прилегающей территории.
Провести масштабную переделку компания-подрядчик должна будет с соблюдением всех требований закона в области охраны объектов культурного наследия. Каланча на улице коммунистической входит в региональный список как «Пожарная часть „Общество „Труд, кон. XIX века“.
По техзаданию рабочим предстоит изменить планировку здания и адаптировать ее под помещения музея.
— Переустройство не затронет элементы здания, подпадающие под охрану как культурное наследие, — обещают в администрации Волгоградской области. — Будут сохранены элементы интерьера здания конца XIX века и 1950-х годов, отреставрированы дозорная площадка и помещения двух исторических подвалов. Там предполагается раскрыть оригинальную кирпичную кладку, сняв поздний штукатурный слой.
Инженерные сети каланчи „Приволжтрансстрою“ предстоит подстроить под необходимый хранилищам температурно-влажностный режим. В здании установят системы пожаротушения и пожарной сигнализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
— Музей оборудуют для посещения маломобильных групп населения. Доступ в выставочные залы обеспечат специальные подъемники. Работы предполагается завершить к концу 2018 года, — добавляют в администрации региона.
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