Переделкой пожарной каланчи в Волгограде займется «Приволжтрансстрой»

В Волгограде определились с компанией, которая уже в ближайшее время займется реставрацией пожарной каланчи и ее переделкой под краеведческий музей. Готовность заняться масштабным ремонтом высказала только одна компания — знакомый волгоградцам по строительству храма Александра Невского и реконструкции ГДЮЦа «Приволжтрансстрой».

Больше 111 миллионов рублей предстоит освоить генеральному подрядчику на реставрации и приспособлении под музей здания пожарной каланчи, расположенной на улице Коммунистической, 5. Провести общестроительные работы, отреставрировать кладку, обновить сети и установить подъемники для маломобильных групп граждан «Приволжтрансстрою» предстоит до конца этого года. Завершающим штрихом реконструкции стане благоустройство прилегающей территории.

Провести масштабную переделку компания-подрядчик должна будет с соблюдением всех требований закона в области охраны объектов культурного наследия. Каланча на улице коммунистической входит в региональный список как «Пожарная часть „Общество „Труд, кон. XIX века“.

По техзаданию рабочим предстоит изменить планировку здания и адаптировать ее под помещения музея.

— Переустройство не затронет элементы здания, подпадающие под охрану как культурное наследие, — обещают в администрации Волгоградской области. — Будут сохранены элементы интерьера здания конца XIX века и 1950-х годов, отреставрированы дозорная площадка и помещения двух исторических подвалов. Там предполагается раскрыть оригинальную кирпичную кладку, сняв поздний штукатурный слой.

Инженерные сети каланчи „Приволжтрансстрою“ предстоит подстроить под необходимый хранилищам температурно-влажностный режим. В здании установят системы пожаротушения и пожарной сигнализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

— Музей оборудуют для посещения маломобильных групп населения. Доступ в выставочные залы обеспечат специальные подъемники. Работы предполагается завершить к концу 2018 года, — добавляют в администрации региона.