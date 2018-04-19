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В пожарной каланче в Волгограде сделают перепланировку
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В пожарной каланче в Волгограде сделают перепланировку 

АиФ Волгоград 43 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В пожарной каланче в Волгограде к концу 2018 года изменят планировку. Переустройство не затронет элементы здания, подпадающие под охрану как культурное наследие.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, специалисты сохранят элементы интерьера здания конца XIX века и 1950-х годов. На дозорной площадке и в помещениях двух подвалов планируют раскрыть оригинальную кирпичную кладку, сняв поздний слой штукатурки.
Добавим, что в рамках реконструкции здания будут заменены и адаптированы под функции музея инженерные коммуникации. В нем также установят современные системы пожаротушения и пожарной сигнализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Музей оборудуют так, что его смогут свободно посещать инвалиды.
В музее разместят постоянную и временную экспозиции, фонды и хранилище. В нем также появятся конференц-зал, научная библиотека с читальным залом, рабочие кабинеты научных сотрудников, музейный магазин, кафе, гардероб и другие технические помещения.
Отметим, что реставрацией каланчи займется компания «Приволжтрансстрой».
Напомним, здание было построено в конце XIX века и представляет собой объект культурного наследия регионального значения.
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