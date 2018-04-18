Ещё
Жителей Можайского приглашают на праздник
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жителей Можайского приглашают на праздник 

Управа района Можайский 1 час назад
27 апреля жители и гостей района Можайский ждет конкурсно-развлекательная программа «Скоро лето!». Об этом сообщили в детском центре «Отражение».
В программу войдет концерт, театрализованное шоу. Для детей будет работать батут, взрослые смогут принять участие в эстафетах, интеллектуальных конкурсах и увлекательных играх, подготовленных сотрудниками детского центра. Вход свободный, бесплатный для всех. Организаторы приглашают всех желающих хорошо провести время и отдохнуть от будничной суеты и обещают заряд хорошего настроения и положительных эмоций. Адрес: улица Гришина дом 20.
Центр «Отражение» является центром притяжения для жителей района. Сотрудники и коллективы участвуют в городских и районных праздниках, торжественных и памятных мероприятиях, в том числе перед 9 мая.
Управа района Можайский: последние новости
Мероприятия, запланированные к проведению празднования 73-й годовщины Победы в ВОВ 9 мая 2018 года «Библионочь-2018. Отцы и дети» пройдет 21 апреля в библиотеке № 198 имени Б.Л. Пастернака Книжкиной неделе дан старт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»2
Что стало с экс-участниками «Дома-2»8
Секс по-настоящему в кино32
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение