Жителей Можайского приглашают на праздник

27 апреля жители и гостей района Можайский ждет конкурсно-развлекательная программа «Скоро лето!». Об этом сообщили в детском центре «Отражение».

В программу войдет концерт, театрализованное шоу. Для детей будет работать батут, взрослые смогут принять участие в эстафетах, интеллектуальных конкурсах и увлекательных играх, подготовленных сотрудниками детского центра. Вход свободный, бесплатный для всех. Организаторы приглашают всех желающих хорошо провести время и отдохнуть от будничной суеты и обещают заряд хорошего настроения и положительных эмоций. Адрес: улица Гришина дом 20.

Центр «Отражение» является центром притяжения для жителей района. Сотрудники и коллективы участвуют в городских и районных праздниках, торжественных и памятных мероприятиях, в том числе перед 9 мая.