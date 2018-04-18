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Блогер Владимир Лешуков: Светлый дом светлого человека
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Блогер Владимир Лешуков: Светлый дом светлого человека 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
За дореволюционными партами в Доме-музее Льва Абрамовича Кассиля на территории Энгельса…
Дважды его посещал — оба раза с экскурсиями. Конечно, работающие в этом музее люди — огромные фанаты своего дела.
Никто из крупных писателей не написал о Саратове больше, чем Константин Федин.
Никто из крупных писателей не написал об Энгельсе больше, чем Лев Кассиль. Литературно сохранено для потомков все — Базарная площадь с Церковью Покрова, Народный сад, старый Вокзал (известный, помимо прочего, отличным рестораном напротив большого зала), причудливые фамилии немцев Поволжья и Волга без Моста в Саратов, а только с переправой Письменного-Шумейко…
И, конечно же, старая Покровская гимназия. Достоявшая до наших дней, увековеченная — там в окружении схожих парт мальчик Лева выдумал свою сказочную страну Швамбранию.
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