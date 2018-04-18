Блогер Владимир Лешуков: Светлый дом светлого человека

Дважды его посещал — оба раза с экскурсиями. Конечно, работающие в этом музее люди — огромные фанаты своего дела.

Никто из крупных писателей не написал о Саратове больше, чем Константин Федин

Никто из крупных писателей не написал об Энгельсе больше, чем Лев Кассиль. Литературно сохранено для потомков все — Базарная площадь с Церковью Покрова, Народный сад, старый Вокзал (известный, помимо прочего, отличным рестораном напротив большого зала), причудливые фамилии немцев Поволжья и Волга без Моста в Саратов, а только с переправой Письменного-Шумейко…

И, конечно же, старая Покровская гимназия. Достоявшая до наших дней, увековеченная — там в окружении схожих парт мальчик Лева выдумал свою сказочную страну Швамбранию.