Дети прочитали стихотворения Валентина Берестова

В детской библиотеке №208 — Центре культурного наследия В. И. Даля прошла поэтическая акция «Мы читаем любимые стихотворения В. Д. Берестова ». Об этом сообщается в профиле библиотеке в социальной сети.

Мероприятие было посвящено юбилею поэта. Участвовали в акции ученики начальной школы № 1195. Библиотекарь Татьяна Данилова рассказала ребятам о жизни и творчестве поэта и познакомила с его стихами о школе. Ведущая читала стихи, познакомила с рассказами автора, рассказала о его биографии. Дети с удовольствием посмотрели ролик, посвященный поэту.

Участники акции смогли познакомиться и выбрать книгу Берестова — для этого работала выставочная экспозиция, на которой были представлены различные издания: «По дороге в первый класс», «Как найти дорожку», «Веселое лето», «Первый листопад», «Как хорошо уметь читать».