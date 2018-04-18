Анджелина Джоли сама посадила самолет

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

В рамках документального фильма «Зеленая планета королевы», рассказывающего о проекте ее величества королевы Елизаветы II по защите окружающей среды, Анджелина Джоли не только объяснила своим детям и местным жителям, как важно сажать деревья, но и продемонстрировала скрытые таланты. «Здесь очень красиво… думаю, это одно из красивейших мест на планете», — делится впечатлениями Энджи, пролетая над пустыней в Намибии. И пока внимание Джоли приковано к местным красотам, все остальные не могут не восхищаться тем, с какой легкостью актриса и гуманитарный активист… управляет самолетом.

На самом деле уверенность Энджи за штурвалом самолета объясняется не столько талантом, сколько практическим опытом — актриса получила летные права еще в 2004 году. «В последнее время изменение климата стало действительно заметным, площадь пустынь увеличивается… Люблю пустыни, но мы не хотим, чтобы они расширялись таким вот образом», — объясняет Джоли.

Разумеется, сцена с самолетом не осталась незамеченной в соцсетях. Поклонники Анджелины удивляются: «Есть ли еще что-то на этой планете, что эта роскошная женщина не умеет делать?» Так что новой подружке Брэда Питта Нэри Оксман — еще придется сильно постараться, чтобы сравняться с ней.

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