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В Самарской области чествуют представителей трудовых династий
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В Самарской области чествуют представителей трудовых династий 

ТРК Губерния 1 час назад
Самарская область готовится встретить Праздник Весны и Труда. Он будет отмечен торжественным шествием трудовых коллективов города. Поздравления с профессиональным праздником будут принимать рабочие — от инженеров-конструкторов до токарей и сварщиков. Среди них — представители трудовых династий. Те, кто выбрал рабочую специальность по примеру родителей, а сегодня приводит на производство собственных детей и внуков. Наша съемочная группа познакомилась с семьей Сяткиных и узнала, каково это — отвечать за свет в городе.
От Нины Викторовны Сяткиной зависит слаженная работа команды и будет ли без перебоев зажигаться уличное освещение и иллюминация. В зону ее внимания попадает 14 тысяч 401 светоточка в Самарском, Ленинском, Куйбышевском и Железнодорожном районе Самары.
”Украшаем город, монтируем иллюминацию, фонтаны световые, на площади Куйбышева елку устанавливаем. Бывают такие моменты, что приходим и к 5, и к 6 утра, чтобы занять место на улице, потому что подъехать к опорам очень сложно в наше время, потому что много машин на улицах, а нам нужно отработать этот участок обязательно", — рассказывает Нина Викторовна.
Она пришла в Самарагорсвет, когда ей было 18. Здесь работали ее дядя и отец. Нина Викторовна закончила энергетический техникум с красным дипломом. Факультет линий электропередач. Начинала как все — с азов: была оператором и диспетчером аварийной службы, мастером 1-го эксплутационно-технического района. Около полувека в профессии и по сей день ведет активную общественную деятельность.
Историю трудовой династии Сяткиных продолжила дочь Екатерина. Пришла на предприятие 19 лет назад. С пеленок слышала рассказы о том, как зажигают фонари. Вспоминает: делали это вручную.
В семье Сяткиных никто уже не представляет своей жизни без этой работы. Сын тоже трудится в Самарагорсвет, снимает показания счетчиков.
Для таких, как они, работа и семья — одно целое. Их общий стаж 86 лет. Накануне 1 Мая те, кто продолжает свои примером доказывать престижность профессии, лауреаты конкурса «Лучшая трудовая династия Самарской области» получат награды.
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