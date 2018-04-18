В московском НИИ педиатрии провели сложнейшую операцию девочке с ДЦП

Операцию по имплантации баклофеновой помпы проводят детям с ДЦП со всех уголков России хирурги московского института педиатрии имени Вельтищева.

Врачи Московского НИИ педиатрии им. Вельтищева проводят уникальные операции детям с ДЦП по установке баклофеновой помпы. После курса лечения жизнь юных пациентов кардинально меняется.

Так, девочка Алена сейчас без труда поднимает руку и уже может идти, правда пока с маминой поддержкой. Несколько лет назад с диагнозом ДЦП ей даже голову было трудно поднять. После операции она стала главной маминой помощницей на кухне.

«Могу руки поднять, ложку взять. Салат могу сделать маме. Она меня просит, и я ей помогаю», — рассказывает Алена.

«Спина у нее выпрямилась, голову перестала клонить вниз, и руки расслабились», — говорит мать девочки Юлия Бабкина.

За восемь лет в московском НИИ педиатрии помогли уже сотням маленьких пациентов со всей страны. Во время операции хирурги применяют метод так называемой баклофеновой терапии, что является серьезным прорывом в лечении церебрального паралича.

Такая операция длится в среднем 1,5 часа. Хирурги заводят катетер в спино-мозговой канал и подсоединяют его к помпе, которая находится под кожей. Из нее препарат поступает уже напрямую в спиной мозг, минуя другие органы — печень и почки.

Помпу в виде небольшого металлического диска врачи программируют с помощью пульта и периодически дозаправляют необходимой дозой лекарства. Сразу же после операции у детей расслабляются мышцы и возвращается контроль над движениями.

«Мы первые, кто стали устанавливать помпы детям до двух лет. Напряженная мышца пережимает сосуды, к ней перестает поступать кровь. Идет деградация перерождение мышцы, дальше рубец невозможно заставить двигаться. Поэтому чем раньше мы оперируем деток с ДЦП, тем лучше», — говорит руководитель отделения нейрохирургии Научно-исследовательского клинического института педиатрии им. Вельтищева Дмитрий Зиненко.

После операции уже через 1,5 — 2 года пациенты с ДЦП начинают самостоятельно ходить. Правда, чтобы научиться пользоваться новыми возможностями, нужна реабилитация и наблюдение специалиста.