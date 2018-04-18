Гиперакузия развилась у девочки после неудачной шутки ее друзей

Дввочка бояться громких звуков после неудачного пранка. Шутка была вдохновлена видео из Youtube, где шутник пугает всех с помощью гудка. Как сообщила автор газеты The Guardia Лори Редмонд, инцидент произошел в прошлом году. Ее дочь Синди напугали воздушным рожком, чтобы заставить положить ее свой телефон. Теперь для девочки любой звук кажется слишком громким.

Девочка была в доме ее друзей. Она сидела одна на кухне и переписывалась в своем телефоне. Бывший отчим ее дважды попросил девочку положить телефон, после чего оглушил ее гудком возле ее головы.

На следующий день Синди плохо себя чувствовала и попросила маму забрать ее из школы, куда она больше не вернулась. Врачи не смогли поставить точного диагноза. Только через некоторое время родители и сама Синди узнала о гиперакузии. Синдрома, когда звуки чуть громче обычной человеческой речи вызывают боль.

Синди выглядит здоровой, но при этом в ушах у нее постоянный звон, а любой громкий звук причиняет сильную боль. О ее заболевании современная медицина мало знает.

23 марта стало известно о пранкере, который едва не сделал калекой свою жертву. Он ударил ногой по голени незнакомую девушку и скрылся с места происшествия. В результате «шутки» девушка получила сильный вывих лодыжки. Теперь пранкер должен выплатить 60 тысяч евро в качестве компенсаци.