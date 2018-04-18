Ещё
Гиперакузия развилась у девочки после неудачной шутки ее друзей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гиперакузия развилась у девочки после неудачной шутки ее друзей 

360tv.ru 1 час назад
Дввочка бояться громких звуков после неудачного пранка. Шутка была вдохновлена видео из Youtube, где шутник пугает всех с помощью гудка. Как сообщила автор газеты The Guardia Лори Редмонд, инцидент произошел в прошлом году. Ее дочь Синди напугали воздушным рожком, чтобы заставить положить ее свой телефон. Теперь для девочки любой звук кажется слишком громким.
Девочка была в доме ее друзей. Она сидела одна на кухне и переписывалась в своем телефоне. Бывший отчим ее дважды попросил девочку положить телефон, после чего оглушил ее гудком возле ее головы.
На следующий день Синди плохо себя чувствовала и попросила маму забрать ее из школы, куда она больше не вернулась. Врачи не смогли поставить точного диагноза. Только через некоторое время родители и сама Синди узнала о гиперакузии. Синдрома, когда звуки чуть громче обычной человеческой речи вызывают боль.
Синди выглядит здоровой, но при этом в ушах у нее постоянный звон, а любой громкий звук причиняет сильную боль. О ее заболевании современная медицина мало знает.
23 марта стало известно о пранкере, который едва не сделал калекой свою жертву. Он ударил ногой по голени незнакомую девушку и скрылся с места происшествия. В результате «шутки» девушка получила сильный вывих лодыжки. Теперь пранкер должен выплатить 60 тысяч евро в качестве компенсаци.
360tv.ru: последние новости
Луноход, космонавт и 108 минут футбола: грандиозный праздник для детей прошел в Химках Житель Приморья ответит в суде за похищение бывшей супруги Число пораженных сальмонеллезом в Сыктывкаре детсадовцев приближается к 50
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»4
Секс по-настоящему в кино32
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Три великие бабушки советского кино
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение