Самарские музыканты поддержат Валерия Бондаренко благотворительным фестивалем 

В областном центре пройдет благотворительный музыкальный фестиваль BondFest — в поддержку известного самарского киноведа, филолога, педагога и журналиста Валерия Бондаренко. В нашем регионе он известен как кинокритик, автор цикла лекций и семинаров о кинематографе и искусстве, а также ряда телевизионных проектов. С ноября прошлого года Валерий Бондаренко находится в сложной жизненной ситуации, проходит серьезное лечение. 19 апреля, в этот четверг, в КРЦ «Звезда» в его поддержку выступят такие коллективы, как Bambozza, «Дзен Сити», branky, Виктор Воронов и другие. Все средства, собранные на благотворительном фестивале, пойдут на лечение киноведа. Начало концерта в 19 часов.