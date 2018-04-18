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Самарские музыканты поддержат Валерия Бондаренко благотворительным фестивалем
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Самарские музыканты поддержат Валерия Бондаренко благотворительным фестивалем 

ТРК Губерния 1 час назад
В областном центре пройдет благотворительный музыкальный фестиваль BondFest — в поддержку известного самарского киноведа, филолога, педагога и журналиста Валерия Бондаренко. В нашем регионе он известен как кинокритик, автор цикла лекций и семинаров о кинематографе и искусстве, а также ряда телевизионных проектов. С ноября прошлого года Валерий Бондаренко находится в сложной жизненной ситуации, проходит серьезное лечение. 19 апреля, в этот четверг, в КРЦ «Звезда» в его поддержку выступят такие коллективы, как Bambozza, «Дзен Сити», branky, Виктор Воронов и другие. Все средства, собранные на благотворительном фестивале, пойдут на лечение киноведа. Начало концерта в 19 часов.
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