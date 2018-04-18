В Перми встретились поклонники немецкого футбола и языка

18 апреля в интерактивном зале Пермской государственной краевой библиотеки имени А. М. Горького состоялось торжественное закрытие выставки плакатов «Один мяч — тысячи историй. Футбол в Германии». Выставка прошла в рамках проекта Гёте-Института «Стань чемпионом с немецким!». Патроном проекта является тренер национальной сборной Германии Йоахим Лёв

Выставка плакатов разработана Музеем футбола Германии в Дортмунде совместно с Гёте-Институтом и проходит в городах России в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018. В 2017 году выставка прошла в 10 городах, в 2018 с ней знакомятся еще в 17 городах России.

Зал библиотеки оказывается полностью заполненным любителями футбола, участниками олимпиад, их преподавателями, волонтёрами и студентами. А в передней части зала расположились главные именитые гости — пермская женская футбольная команда «Звезда 2005». В ходе выставки было проведено несколько мероприятий на тему «футбол»: языковая олимпиада для школьников, конкурс селфи, конкурс видеороликов, языковой диктант. Именно поэтому сегодняшнее событие начинается с оглашения результатов и вручения призов.

Призёрами олимпиады по немецкому языку стали школьники Анна Калистратова, Полина Чёлкина, Елизавета Лепёшкина, Жанна Останина, Вера Стерхова, Вячеслав Червенко — они получили подарки от «Центра немецкого языка». Абсолютным победителем стал Антон Спицын, ему вручают сертификат на право сдачи международного языкового экзамена.

Следующими на сцену приглашают победителей языкового диктанта — Елизавету Путинцеву, Ладу Миронову и Екатерину Катаеву, им также достаётся памятный приз. Далее на сцену выходят ученицы 6-й гимназии, они подготовили музыкальный подарок для гостей — песню на иностранном языке.

После награждения волонтёры проводят викторину на знание фактов о самом титулованном женском футбольном клубе России — «Звезда 2005». Посетители мероприятия смело поднимают руки, с каждым вопросом всё больше людей включаются в игру. Сами футболистки восторженно хлопают каждому ответу, ведь, по словам защитника команды Валентины Орловой : «Даже нам приходится немного подумать, чтобы дать правильные ответы на вопросы». Затем награждают победителей конкурса видеороликов — учеников Гимназии №31: Владислава Яковлева и Александра Бондаренко

Мероприятие подходит к концу и мне удаётся задать вопрос организатору-волонтёру Катерине:

-Сложно ли было участвовать в организации такой масштабной выставки?

-Участвовать, несомненно, было сложно, так как приходилось совмещать организацию и учёбу. Но тем не менее, при проведении я получила колоссальный опыт, который мне, как будущему учителю немецкого языка, обязательно пригодится.