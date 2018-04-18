В Щукине расскажут о принципах долголетия

В Федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна на улице Маршала Новикова пройдёт очередная бесплатная лекция для жителей пожилого возраста. Занятие будет посвящено факторам активного долголетия. Проведёт лекцию врач-физиотерапевт, кан дидат медицинских наук Светлана Колбахова.

— Рациональное питание, отказ от вредных привычек, умеренная физическая активность — это «три кита» здорового образа жизни, способствующего долголетию, — рассказала Светлана Николаевна.

Лекция состоится 26 апреля, начало в 16.00. Предварительная регистрация не требуется. При себе необходимо иметь паспорт. Дополнительные вопросы по телефону 8 (499) 190-9594.

Адрес: ул. Маршала Новикова, 23, корп. 1, 2-й этаж.