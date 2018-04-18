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В Щукине расскажут о принципах долголетия
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В Щукине расскажут о принципах долголетия 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Федеральном медицинском биофизическом центре имени А. И. Бурназяна на улице Маршала Новикова пройдёт очередная бесплатная лекция для жителей пожилого возраста. Занятие будет посвящено факторам активного долголетия. Проведёт лекцию врач-физиотерапевт, кан  дидат медицинских наук Светлана Колбахова.
— Рациональное питание, отказ от вредных привычек, умеренная физическая активность — это «три кита» здорового образа жизни, способствующего долголетию, — рассказала Светлана Николаевна.
Лекция состоится 26 апреля, начало в 16.00. Предварительная регистрация не требуется. При себе необходимо иметь паспорт. Дополнительные вопросы по телефону 8 (499) 190-9594.
Адрес: ул. Маршала Новикова, 23, корп. 1, 2-й этаж.
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