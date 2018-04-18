ГИБДД победила блогера, а МГЕР готовится к бою с оппозицией на улицах России

В вечернем дайджесте «Казанский репортер» рассказывает о событиях города по итогам среды, 18 апреля.

День начался с отчета ГИБДД Казани о решении Верховного суда по делу саратовского блогера Евгения Ширманова. В январе этого года ему выписали штраф за нечитаемый номер, после чего Ширманов опротестовал его в Ново-Савиновском суде города. Теперь Верховный суд РТ потребовал, чтобы блогер, все же, оплатил 500 рублей и не расстраивал татарстанских инспекторов.

Кстати, в четверг, 19 апреля ГИБДД проводит в Казани спецоперацию «Тоннель», в рамках которой состоится сплошная проверка автомобилистов в той или иной точке города. Будьте внимательны на дорогах.

Городское

Станция метро «Дубравная», фактически, достроена. Осталась «косметика» и, собственно, пуско-наладочные работы. С инспекцией сюда пришел мэр Казани Ильсур Метшин . Он потребовал ускориться.

Тем временем, пресс-служба мэрии Казани отчиталась о высадке деревьев на улице Кремлевской. Ранее здесь срубили порядка 100 стволов, отметив, что они уже старые. Те, что пока здоровы, пересадили в парк Горького. На замену нашли мелколистные липы — каждая возрастом по 15 лет.

Город сегодня попрощался с «заброшенкой», где должен был разместиться Российский ведический университет Махариши. Снесли здание в течение нескольких часов, «Казанский репортер» увидел, как исчезла легенда.

Борцы с оппозицией

Лидер МГЕР Денис Давыдов в ходе форума в Казани заявил о создании отрядов «молодых гвардейцев», которые станут бороться с представителями оппозиции на улицах российских городов-миллионников. По словам спикера, самая активная работа будет проводиться в «проблемных для »Единой России» городах-миллионниках». В таких точках отряды должны будут выходить на улицы, чтобы «за час-два выразить свое мнение по разным вопросам». А в течение суток перед активистами МГЕР ставится задача по организации акций численностью до 1,5 тысяч человек.

Республиканское

Президент РТ Рустам Минниханов заявил о снижении доходов бюджета республики по итогам первого квартала 2018 года в сравнении с аналогичным периодом года 2017-го. Ситуацию глава республики назвал напряженной и призвал решать проблему.

Между тем, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин заявил, что проблема изучения татарского языка в республике не решена. И с федеральным центром по-прежнему пытаются договориться.

Не стихают и споры противников строительства мусоросжигательного завода в республике с властями Казани и Татарстана. Экоактивисты предложили провести референдум по вопросу реализации проекта.

И, в качестве финального штриха: «Ак Барс» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина проиграл ЦСКА. Таким образом, общий счет в серии 2:1 в пользу казанцев.