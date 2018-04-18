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В Воронеже в микрорайоне ВАИ изуродовали детскую площадку
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В Воронеже в микрорайоне ВАИ изуродовали детскую площадку 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Оборудование выкопали для ремонта теплосети, но обратно не вернули. Жители улицы Баррикадной в районе ВАИ переживают за своих детей, играть которым уже месяц приходится на изуродованной площадке. Оборудование убрали из-за ремонта теплосети. Под качелями, горкой и лавочкой до сих пор лежат обломки монолитного бетона. По словам местных жителей, в управляющей компании от площадки «открестились». Сказали, что принадлежит не им, поэтому и ставить на место не будут. А в управе Левобережного района рассказали, что подрядчик должен был выкопать не всю площадку, а только качели — под ними как раз проходит теплотрасса. А вот кто обязан вернуть всё обратно — так и не выяснили.
— Площадку изуродовали, и детям погулять негде. А назад пообещали поставить, а не поставили. Всё забылось. Ну, они играются, малышня в основном. На горках катаются, на качелях. Вроде бы назад пообещали поставить, а поставят ли, или нет — кто будет за это деньги платить? — рассказал житель улицы Баррикадной Дмитрий Колмаков.
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