Ингушетия представит свой инвестпотенциал на выставке «Арабия-Экспо» в Москве 

МАГАС, 18 апреля. /ТАСС/. Ингушетия примет участие в IV международной выставке «Арабия-Экспо», которая пройдет в конце апреля в Москве, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики.
"Арабия-Экспо-2018" — единственная арабская выставка в России, которая объединит на своей площадке 19 арабских стран и 85 регионов России.
"На сегодняшний день в минэкономразвития Ингушетии активно ведется работа по организации стенда, а также презентации инвестиционного потенциала республики. Определен состав делегации, а также презентуемая продукция, как пищевая, так и промышленная", — говорится в сообщении.
Как сообщается, в ходе мероприятия главный акцент поставят на построении конструктивного диалога со странами арабского региона, установлении качественно нового уровня дружественных межгосударственных отношений. Организатором мероприятия выступает Российско-Арабский деловой совет при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, МИД России, Лиги арабских государств, Генерального союза торгово-промышленных и сельскохозяйственных палат арабских стран.