Ингушетия представит свой инвестпотенциал на выставке «Арабия-Экспо» в Москве

МАГАС, 18 апреля. / ТАСС /. Ингушетия примет участие в IV международной выставке «Арабия-Экспо», которая пройдет в конце апреля в Москве, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики.

"Арабия-Экспо-2018" — единственная арабская выставка в России, которая объединит на своей площадке 19 арабских стран и 85 регионов России.