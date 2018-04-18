Глоток свежего ритм-н-блюза на «Площади Согласия»

18 апреля в эфире совместного проекта «Вечерней Москвы» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия» выступила группа Adam Jou.

Группа Adam Jou, основанная в середине прошлого года, принадлежит музыкальному направлению R'n'B. Коллектив состоит из трех участников: гитарист Михаил Таланов, барабанщик Александр Захаров и вокалист, гитарист и автор песен Тимур Гандаев.

Оценивали их мэтры отечественного шоу-бизнеса — гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов , основатель продюсерской компании Pantheon Production Константин Корсаков, музыкант и продюсер Марина Калиниченко и председатель жюри, музыкальный продюсер Игорь Сандлер. Специальным гостем программы стал продюсер и микс-инженер из Нью-Йорка Джей Мессина, известный своей работой с Джоном Ленноном , группами Аerosmith и Cheap Trick.

Председатель жюри Игорь Сандлер похвалил особый тембр голоса вокалиста, и рекомендовал всем участникам группы посещать больше мастер-классов, изучать музыкальную теорию, чтобы понимать процессы изнутри.

— Но главное, что вы подходите к своему делу с душой и честностью, — отметил он. — Пока вы находитесь в промежуточном состоянии, — подытожил руководитель сетевого вещания «Вечерней Москвы», соавтор проекта «Площадь Согласия» Игорь Настенко. — Не отдаете себя залу, но и не «тонете» в своем творчестве. Вообще ваш жанр сложен, чтобы проявить себя.

Напоминаем, что «Площадь Согласия» выходит в эфир в 20:00 по средам в рамках сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва» . Смотрите наш проект, читайте о нашем проекте, присоединяйтесь к нашему проекту!

ФОТОГАЛЕРЕЯ «ВМ» С ОТКРЫТИЯ ШОУ-ПРОЕКТА «ПЛОЩАДЬ СОГЛАСИЯ»

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