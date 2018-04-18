Дети из САО приняли участие в Московском межрегиональном фестивале «Маленький Леонардо-2018»

В столице завершился городской межрегиональный фестиваль творческих детско-родительских исследований и проектов для дошкольников «Маленький Леонардо-2018».

В Фестивале приняли участие воспитанники в трех возрастных группах: 1-я возрастная группа — дети 4 — 5 лет, 2-я возрастная группа — дети 5 — 6 лет и 3 возрастная группа — дети 6 -7 лет.

342 участника дошкольного возраста из 66 организаций представили на фестиваль 245 проектов и исследований.

Надо отметить, что предметом рассмотрения на Фестивале являются исследовательские работы и творческие проекты, выполненные детьми под руководством воспитателя или детьми совместно с родителями по одной из номинаций.

Маленькие участники из Москвы, Дубны, Мурома, Коломны, Королева, Кирово-Чепецка, Обнинска, Одинцово, Подольска и Владикавказа подготовили проекты и исследования под следующими названиями: немного из жизни муравьев, о колонизации Марса, об этикете для карапузов, несколько слов о мусорной фантазии, об истории создания собственной книги, о происхождении мороженого, как заботиться о доме, как сделать мир чище, о необычном в обычном и многие другие…