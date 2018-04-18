Дети из САО приняли участие в Московском межрегиональном фестивале «Маленький Леонардо-2018» 

В столице завершился городской межрегиональный фестиваль творческих детско-родительских исследований и проектов для дошкольников «Маленький Леонардо-2018».
В Фестивале приняли участие воспитанники в трех возрастных группах: 1-я возрастная группа — дети 4 — 5 лет, 2-я возрастная группа — дети 5 — 6 лет и 3 возрастная группа — дети 6 -7 лет.
342 участника дошкольного возраста из 66 организаций представили на фестиваль 245 проектов и исследований.
Надо отметить, что предметом рассмотрения на Фестивале являются исследовательские работы и творческие проекты, выполненные детьми под руководством воспитателя или детьми совместно с родителями по одной из номинаций.
Радость участия в прекрасном мероприятии разделили Депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Лариса Тутова, автор идеи Фестиваля профессор МПГУ, доктор педагогических наук Ирина Подругина, Президент «Ассоциации лучших дошкольных образовательных организаций и педагогов» Юрий Антонов и главный организатор, депутат Московской Городской Думы, директор ГБОУ Школа №1409 Ирина Ильичева.
Маленькие участники из Москвы, Дубны, Мурома, Коломны, Королева, Кирово-Чепецка, Обнинска, Одинцово, Подольска и Владикавказа подготовили проекты и исследования под следующими названиями: немного из жизни муравьев, о колонизации Марса, об этикете для карапузов, несколько слов о мусорной фантазии, об истории создания собственной книги, о происхождении мороженого, как заботиться о доме, как сделать мир чище, о необычном в обычном и многие другие…
Атмосферу праздника создали мудрые персонажи («Леонардо», «Знайка», «Незнайка», «Винтик», «Шпунтик», «Пилюлькин», «Кнопочка», «Синеглазка», «Гусля», «Тюбик», «Медуничка»), представленные высокими профессионалами воспитателями— игротехниками ГБОУ Школа № 1409, а также опытные организаторы творческой деятельности: методисты Дошкольного отделения Ирина Картушина, Юлия Апаткина, Галина Крылова, Людмила Самсонова, заместитель директора Галина Морозова, старшие воспитатели Наталья Владимирова, Ольга Белюкова, Екатерина Пушкова, Татьяна Семичева.
Эксперты фестиваля — представители РАО к.пс.н. Владимир Рябцев, к.пс. н. Вера Ряшина, к.п.н. Анна Теплова, к.п.н. Анна Суходимцева, представители МПГУ — д.п.н. Ирина Подругина, к.ф.н. Дарья Сергеева, представители АПК и ППРО — к.п.н. Юрий Антонов, к.п.н. Ирина Дядюнова, методист Городского методического центра Кирилл Четвертаков, журналист Нина Соловьян, методисты дошкольных отделений образовательных комплексов — не только внимательно прослушали выступления и задали соответствующие возрастным особенностям детей вопросы, но и провели в перерыве между двумя волнами Фестиваля заседание дискуссионного клуба по проблеме содержания и организации проектно-исследовательской деятельности детей дошкольного возраста.