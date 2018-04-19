Участник «Евровидения-2018» Александр Рыбак: «Если стану оправдываться, люди найдут новую грязь обо мне»

В 2009 году вся Европа гудела: Александр Рыбак из норвежского Осло (и еще немного из Минска), лучезарный паренек со скрипкой в руках, покорил «Евровидение» песней Fairytale («Сказка»). Усомнившихся в легитимности его победы не было: 387 баллов во время голосования стали абсолютным рекордом. После победы он записал альбом, проехался с туром по Европе и даже участвовал в российских телешоу «Минута славы» и «Один в один». Что с ним теперь, как артиста опять занесло на «Евровидение» и как он реагирует на слухи о своей нетрадиционной ориентации, узнал журнал «Телепрограмма». «Люди помнят только победы» — Александр, соскучились по конкурсу?

— Вообще я редко думаю о правилах шоу-бизнеса и о форматах. Так что «Евровидение» для меня — лишний повод выступить. Просто реально люблю петь, играть на скрипке и сочинять. Всю свою жизнь любил делиться музыкой с людьми, и для меня гораздо важнее распространять музыку, а не распространять себя.

— Но почему снова от Норвегии? В Белоруссии не обидятся?

— Я же участвовал в отборе в Белоруссии на «Евровидение-2015» и не прошел (на самом деле в отборе участвовала девичья группа Milki, песню для которой написал Александр; он принимал участие в создании коллектива и расстроился, когда жюри не поддержало девушек, на конкурс отправился дуэт Uzari & Maimuna, не прошедший в финал «Евровидения». — Авт.).

В 2009 году Рыбак выиграл «Евровидение». Теперь он готов к новым победам, вдохновленный музой по имени Джули (или Юлия на русский манер). День святого Валентина пара провела в горах. Фото: instagram.com И тогда я понял две вещи. Первое: в белорусском отборе оценки жюри весят больше, чем голосование народа (в 2014 году результат голосования определяли семь голосов членов жюри и один голос зрителей — этот метод используют небольшие страны Европы, чтобы исключить техническую победу. Тогда в Белоруссии его опробовали впервые; теперь голоса жюри суммируются с голосами зрителей, которые представлены по системе «Евровидения» — от 1 до 12 баллов. — Авт.). И второе: люди не помнят мои проигрыши, помнят только победы.

— И все равно сейчас ваша поездка — это большой риск. Вы едете в Лиссабон в статусе действующего победителя, и если случится поражение, чемпионский пояс будет утрачен.

— У меня есть такой посыл в песне: нужно верить в свои таланты и записывать все свои идеи. Если я помогу хотя бы одному человеку поверить в себя, я уже победил. А если по-честному, то люди, которые завидуют мне и ненавидят мою музыку, не перестанут этого делать, даже если я выиграю. И наоборот: те, кто следит за моими успехами и любит творчество, не перестанут следить за мной, даже если я провалюсь на «Евровидении».

— Как готовится номер для конкурса? Будете играть на настоящей или воображаемой скрипке, как во время номера в национальном отборе?

— Мы работаем над деталями, но смысл останется тем же: я показываю людям, как легко можно создать песню, если верить в первые шаги (именно поэтому я начинаю без скрипки и просто фантазирую).

В 2015 году Рыбак принимал участие в шоу перевоплощений «Один в один». Там он представил целую плеяду женских образов, в числе которых и Кончита Вурст — победительница «Евровидения-2014». Фото: Канал «Россия 1»

— Помнится, в шоу «Один в один» вы показывали Кончиту Вурст, выигравшую «Евровидение-2014». Что вы чувствовали, переодевшись в женское платье?

— Ах-ха-ха, я просто надел это платье — только и всего. Лучше посмотрите, как я в пластическом гриме спел в образе Людмилы Рюминой шлягер «Ах, Самара»! Вот над этим номером я работал сутками! Ну и Глория Гейнор тоже далась непросто. К этому шоу я подходил с великим уважением.

Фото: Канал «Россия 1» «Чтобы не срываться, важно отдыхать в одиночестве» — Где сейчас живут ваши родители?

— Во-первых, я очень рад, что мои родители по-прежнему вместе! Переезжать из Белоруссии в Норвегию было непросто — первым поехал папа, потом приехали и мы с мамой. Родители неразлучны более 30 лет. И это добавляет мне много сил и радости. Во-вторых, я слишком редко их посещаю, хотя живу только в 40 минутах от них. Моя квартира находится в центре Осло, а они живут на другой стороне фьорда, на полуострове — туда ходит паром.

Слишком уж много езжу и гастролирую с проектами. Надеюсь, через пару лет это все утихомирится. Семья для меня очень важна! Например, перед отбором в Норвегии я полетел в Белоруссию, чтобы просто побыть с близкими (там живут бабушки артиста, сестра и племянница. — Ред.). Специально освободил эти дни от встреч. Иногда просто нужно остановиться и подышать.

— Что из белорусского детства вспоминаете чаще всего?

— Колдуны (пирожки с проперченной мясной начинкой. — Авт.) и песни в миноре. Музыка была самородной, нефальшивой, без эффектов и с душой. Родители научили играть меня на скрипке и фортепиано. И как бы продюсеры и радиостанции ни хотели превратить меня в форматную попсу (я не против этого, но это просто не мое!), я никогда не забуду свои классические корни.

— Из чего состоит ваша жизнь в Норвегии: велосипед, фитнес, рыбалка?

— Стараюсь вести легкий образ жизни — с семьей, девушкой и друзьями. В шоу-бизнесе очень легко потерять опору, зазвездиться. Мои друзья помогают вести нормальную, а не звездную жизнь. Мы ходим в театр, играем в FIFA (футбольная видеоигра. — Авт.), ходим гулять в горах. Еще мне очень важно отдыхать в одиночестве, чтобы не срываться на людей. Стараюсь отдыхать один, читать книги и философствовать. Для меня самое большое горе — перестать вдруг быть благодарным друзьям и семье.

А вот Саша в типично белорусском антураже — лес, корзина с добычей и любимые родители за кадром. Фото: Личный архив

— Вы упомянули девушку. Одно из любимых развлечений светских репортеров — женить Александра Рыбака…

— Для этого, я чувствую, нужно отдельное интервью (смеется).

— Тогда так: вы признавались, что победоносная песня Fairytale была посвящена бывшей девушке Ингрид Берг Мехус. После этого вы говорили, что пять лет страдали от расставания. Теперь эта рана затянулась? И какими вы видите идеальные отношения?

— Идеальные отношения бывают только в молодости, когда мы дети. А с опытом мне хочется больше и больше просто дружить с девушкой: радовать сюрпризами и просто не обижать. Я не лезу в чужие дела и не против женатых пар, ведь мои родители женаты и счастливы. Но мы живем в 2018 году, время ушло далеко вперед, теперь у человека есть доступ практически к любой информации. В такое время мы сами можем выбирать, будут у нас дети или нет, вне зависимости от традиций или стереотипов. В личной жизни лучше найти свой путь, даже если никто этой дорогой раньше не ходил.

— С прошлой победы в «Евровидении» прошло 9 лет. Как изменился за это время Александр Рыбак?

— Я стал меньше показываться на публике. Красные дорожки и after-party (вечеринки после какого-то события. — Ред.) не для меня. И гастролирую я чуть реже — это из-за здоровья и плохого иммунитета. Реже и реже соглашаюсь участвовать в проектах, если я чувствую, что это не мое. Зато у меня появилось больше времени на свершение своих любимых идей. Например, я сделал кавер-версию хита победителя «Евровидения-2017» Amar Pelos Dois («Любить за двоих») Сальвадора Собрала из Португалии: написал скрипичную партию, сделал аранжировку и спел. Поучаствовал в шоу «Один в один». Написал песню для мультфильма «Как приручить дракона-2». Клип «Котик», снятый два года назад, набрал уже 86 миллионов просмотров. И я очень рад этому! Ведь я добился этого всего без гигантских вложений денег и без помощи влиятельных продюсеров. Поэтому рад сказать, что я не артист одной песни.

— Вы живете в Норвегии, родились в СССР, говорите по-русски. Как в Европе относятся к России? С вами обсуждают санкции, бойкоты и страшных русских?

— Про санкции я не буду, а про Россию скажу вот что: все умные скандинавы понимают, что россияне изменились за последние десятилетия. Стереотипов, о которых принято говорить при упоминании русских, нет. Они разрушены благодаря высоко интеллектуальным русским из разных сфер жизни, которые делают и говорят много правильных вещей и представляют Россию в лучшем виде. Поверьте, Европа уважает Россию больше, чем предполагают русские.

— Есть в вашем Инстаграме недавнее фото из Беверли-Хиллз, известного города в Калифорнии. Что вы там делали?

— Отдыхал. Мне очень нравится быть туристом в США. Там меня узнают меньше, чем в Европе, и мне от этого легче отдыхать. Я даже отказался пойти в шоу Опры Уинфри, когда меня пригласили стать гостем. Потому что не стремлюсь прославиться в США. О, а еще я обожаю американские горки!

— И девять лет назад, и сейчас вы выглядите подтянутым и спортивным. На чем строится ваша диета?

— Мне просто повезло с метаболизмом, честно! Ну и еще я часто волнуюсь перед выступлением. Видимо, нервы сжигают лишнее.

— Российская пресса вас не балует — и чего только мы не читали про вас. Что из-за низких гонораров отказываетесь приезжать, что выпить не прочь, что девочкам предпочитаете мальчиков. Что из этого правда?

— Да, после моей победы на «Евровидении» обо мне писали много грязи. Про гонорары, про алкоголь, про то, что я однажды сказал «я гей» на вечеринке. Думаю, если сейчас стану оправдываться, те же самые люди найдут новую грязь обо мне. Что поделать, это русский шоу-бизнес, но я терплю, потому что люблю заниматься творчеством. В жизни не всегда приходится выбирать — этого поменьше, а того побольше. Поэтому я отвечаю только за себя и ни за кого другого.