Открытие международного конкурса молодых пианистов пройдёт в Москве 29 апреля

Его участниками станут 15 исполнителей в возрасте от 10 до 16 лет из шести стран.

В состав жюри вошли Сергей Доренский, Петр Палечный, Борис Петрушанский , Валерий Пясецкий, Хёнджун Чан, Мартин Энгстрём и Станислав Юденич.

Идея создания конкурса принадлежит пианисту Дениcу Мацуеву . Он художественный руководитель Grand Piano Competition.

Запланировано два очных тура — выступление с сольной программой и в сопровождении симфонического оркестра.

Финал состоится 5 мая.