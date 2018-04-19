Открытие международного конкурса молодых пианистов пройдёт в Москве 29 апреля 

Его участниками станут 15 исполнителей в возрасте от 10 до 16 лет из шести стран.
В состав жюри вошли Сергей Доренский, Петр Палечный, Борис Петрушанский, Валерий Пясецкий, Хёнджун Чан, Мартин Энгстрём и Станислав Юденич.
Идея создания конкурса принадлежит пианисту Дениcу Мацуеву. Он художественный руководитель Grand Piano Competition.
Запланировано два очных тура — выступление с сольной программой и в сопровождении симфонического оркестра.
Финал состоится 5 мая.
Ранее «Утро.ру» сообщало о Неделе старинной оперы в Москве.