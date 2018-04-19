Ещё
Открытие международного конкурса молодых пианистов пройдёт в Москве 29 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открытие международного конкурса молодых пианистов пройдёт в Москве 29 апреля 

RT на русском 1 час назад
Его участниками станут 15 исполнителей в возрасте от 10 до 16 лет из шести стран.
В состав жюри вошли Сергей Доренский, Петр Палечный, Борис Петрушанский, Валерий Пясецкий, Хёнджун Чан, Мартин Энгстрём и Станислав Юденич.
Идея создания конкурса принадлежит пианисту Дениcу Мацуеву. Он художественный руководитель Grand Piano Competition.
Запланировано два очных тура — выступление с сольной программой и в сопровождении симфонического оркестра.
Финал состоится 5 мая.
Ранее «Утро.ру» сообщало о Неделе старинной оперы в Москве.
RT на русском: последние новости
Медведев поздравил работников ракетно-космической отрасли с Днём космонавтики Ивану Урганту — 40 лет Акцию «Библионочь» примут более полутора тысяч площадок во всех регионах России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Секс по-настоящему в кино32
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»4
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
«Голое» платье Седоковой возмутило поклонников
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение