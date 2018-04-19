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Заводы открывают двери
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Заводы открывают двери 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
20 апреля для горожан стартуют экскурсии на столичные предприятия.
В эту пятницу жители города могут посетить заводы в рамках акции «День без турникетов». Компанию на пяти экскурсиях составят звезды, медийные личности и ученые.
Принять одно предприятие сможет от 70 до 140 человек за экскурсию. После предварительной регистрации к посещению доступны: Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, Coca-Cola HBC Eurasia, «Красный Октябрь», «Простор» и «Элтеза».
Среди известных персон, которые присоединятся к акции «День без турникетов»: писатель Татьяна Устинова, актрисы Юлия Меньшова и Ольга Медынич, артист Павел Деревянко.
А 21 апреля Всероссийский научно-исследовательский и Проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения покажет спектакль «Большая руда» и проведет концерт.
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