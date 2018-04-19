Заводы открывают двери

20 апреля для горожан стартуют экскурсии на столичные предприятия.

В эту пятницу жители города могут посетить заводы в рамках акции «День без турникетов». Компанию на пяти экскурсиях составят звезды, медийные личности и ученые.

Принять одно предприятие сможет от 70 до 140 человек за экскурсию. После предварительной регистрации к посещению доступны: Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем, Coca-Cola HBC Eurasia, « Красный Октябрь », «Простор» и «Элтеза».

А 21 апреля Всероссийский научно-исследовательский и Проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения покажет спектакль «Большая руда» и проведет концерт.