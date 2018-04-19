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Картины екатеринбургской художницы, нарисованные маркером, попадут на открытки к ЧМ-2018
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Картины екатеринбургской художницы, нарисованные маркером, попадут на открытки к ЧМ-2018 

e1.ru 52 минуты назад
Фото: e1.ru
Рисунки екатеринбургской художницы Марианны Федоровой прошли отбор оргкомитета FIFA и совсем скоро появятся на открытках, посвященных ЧМ-2018, по всей России. Как рассказала E1.RU сама художница, поучаствовать в этом конкурсе ей предложили в московском издательстве, с которым она уже сотрудничала раньше.
— Мне написали представители издательства, у них договор с FIFA, они предложили мне поучаствовать в конкурсе, — рассказала E1.RU Марианна Федорова. — Сначала иллюстрации утвердили в издательстве, а потом их отправили в оргкомитет FIFA, а там уже решили, подходят они или нет. Меня сразу предупредили, что им нужно что-то современное, креативное. И все открытки, которые я нарисовать успела, прошли.
Как рассказала Марианна Федорова, деньги за каждую картинку ей заплатили символические — несколько тысяч. Но главное здесь — не деньги, а честь создавать открытки к чемпионату мира.
— Мне нравится рисовать улочки, пейзажи, — говорит Марианна. — Нравится все яркое: маркерная техника, акварель, буйство цвета. У меня уже были работы, нарисованные маркером, я решила их и послать: вдруг понравятся? И их утвердили сразу.
Большая часть работ нарисована маркером, и из-за этого они на самом деле выглядят очень необычно. Марианна Федорова рассказала, что нарисовала всего 17 рисунков, которые появятся на открытках, из них 5 — с видами Екатеринбурга, а остальные — с другими городами, в которых будет проводиться ЧМ-2018. Какой будет тираж, художница пока затрудняется ответить, но уверена, что он будет немаленький.
— Я специализируюсь на современном городском пейзаже, на скетчинге, на акварельной иллюстрации, — говорит Марианна. — Я очень давно выкладываю в Фейсбук свои работы, и их замечали уже во многих издательствах. У меня уже есть наработки по всему миру. Год назад вместе с издательством «Даринчи» мы делали открытки с Екатеринбургом и с Москвой, я тогда рисовала Большой театр. Я даже как-то видела в сувенирном магазине в Третьяковке магниты с моими иллюстрациями, меня это очень удивило, было приятно.
А вот открытки с другими городами, которые примут ЧМ-2018:
А на днях мы писали про архитектора из Екатеринбурга Анну Падерину, которая рисует акварельные скетчи на улицах города. Чаще всего на ее картинах встречаются изображения улиц Восточной, Первомайской, проспекта Ленина, района Втузгородок, двориков рядом с главным зданием УрФУ на Мира. Иногда герой пейзажей — собака Анны, которая оживляет картины. На бумагу попадают и случайные прохожие.
А картины еще одного художника из Екатеринбурга, Романа Баянова, привлекают внимание тем, что они словно стоп-кадры: кажется, что велосипедисты, автомобили, люди замерли всего на мгновение, и сейчас всё снова оживёт и помчится по своим делам. Он тоже рисует знакомые всем жителям Екатеринбурга пейзажи.
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