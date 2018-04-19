«Через полтора месяца все кардинально изменится». Эксперты комментируют послание иркутского губернатора

Не догонять

В начале своей речи губернатор напомнил, что еще год назад говорил о том, что Иркутская область не должна равняться на середнячков и быть в числе догоняющих, а также о том, что два года назад региону грозило секвестрование бюджета, которое удалось минимизировать «рядом жестких антикризисных решений». Сергей Левченко заметил, что стратегия надежды на поддержку федерального центра «не наш случай», а Иркутская область — регион самодостаточный и сильный. Подтверждением этому, по мнению губернатора, служит «уверенный рост экономики Иркутской области», улучшившей большинство макроэкономических индикаторов, даже относительно «рекордного 2016 года».

Опрошенные «ФедералПресс» экономисты скептически оценили пассаж о самодостаточности Приангарья, вспомнив объемы федеральных дотаций, которые получает область — 5,85 млрд рублей в 2018 году или 38 место среди российских регионов по объемам госвливаний.

Радости на месяц-полтора

Согласно губернаторскому отчету, индекс промышленного производства в Приангарье по итогам 2017 года вырос на 2,9%. Отдельно глава региона отметил, что в среднем по России промпроизводство выросло меньше — на 1%. На 0,8% Приангарье обгоняет средний по стране показатель темпов прироста в обрабатывающей сфере: +2,8% в области. По предварительной оценке регправительства, прирост уровня валового регионального продукта составил в прошедшем году 3,4% — показатель достиг 1,2 трлн рублей.

«Это очень хороший темп. Для сравнения по России средний прирост — 2%. По Европе — 3,2, в Штатах — 3,3», — привел цифры кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета, доцент Иркутского государственного университета путей сообщения Анатолий Меркулов

Тем не менее, экономисты полагают, что хвастать подобными результатами области осталось недолго. «Месяц-полтора и ситуация кардинально изменится из-за проблем на предприятиях РусАла в Приангарье. Да, Дерипаска приезжал к нам на этой неделе — „успокоил“ губернатора тем, что до 5 мая никого на Братском алюминиевом заводе и ИркАЗе не уволят. Ну а почему он эту дату назвал? До 5 июня США разрешили проводить расчеты с российскими компаниями, попавшими под новые санкции, а до 7 мая — сделки по выводу активов из них», — напоминают эксперты.

Так, по мнению Анатолия Меркулова, реальное влияние санкций иркутян ощутят примерно через полгода.

Надежды на лес В своем выступлении глава региона указал рост налоговых поступлений в бюджет, отдельно отметив прирост на 100% от предприятий лесопромышленного комплекса (если сравнивать с показателями 2015 года). В 2017 году, по подсчетам областных чиновников, объем налоговых поступлений от предприятий ЛПК в бюджет Иркутской области составил 6,6 млрд рублей. Платежи за использование лесов в областной бюджет за прошедший год также выросли в 4,4 раза и превысили 1 млрд рублей.

Тем не менее, экономисты считают, что присваивать заслуги в этой сфере региональному правительству не следует, поскольку собираемость налогов серьезно выросла по всей стране. «Это связано с усилением федерального контроля за сбором налоговых платежей. С ростом собственно экономики это мало связано, поскольку объем производства вырос всего на 1,7%, а объем налоговых поступлений — сразу на 17%. Кстати, по темпам роста собираемости Иркутская область общестрановой показатель не догнала», — комментирует «ФедералПресс» экономист Меркулов.

Жилье ветхое

По программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья за последние несколько лет переселили 30,9 тыс. жителей Приангарья. На сегодня аварийный жилфонд, признанный до 2012 года, остался не расселенным в Братске, Магистральном, Усть-Илимске, Бодайбо и Усть-Куте, сообщил глава региона.

«Мы смогли убедить коллег из федерального минстроя и фонда содействия реформированию ЖКХ продлить срок расселения оставшихся аварийных домов в Иркутской области общей площадью в 29,9 тыс. кв.м и переселить 1,7 тыс. жителей до конца этого года, — отрапортовал Сергей Левченко. — И расслабляться здесь не нужно: стоит уже новая задача по расселению аварийного жилфонда, признанного таковым после начала 2012 года. Поручаю правительству подготовить соответствующий план и нормативную базу, чтобы в 2019 году мы могли стартовать с учетом тех ошибок, которые были допущены при реализации предыдущей программы».

Эксперты полагают, что винить губернатора в «переводе стрелок» на муниципалитеты не стоит, поскольку, во-первых, средства по программе шли прямиком на третий уровень власти, а, во-вторых, «такова специфика посланий».

«Надо понимать, что фактически губернатор зачитывал это послание, конечно же, не жителям области, а политическим элитам. В том числе для того, чтобы показать, мол, правильной дорогой идем, или, напротив, вот здесь надо изменить маршрут, — рассуждает в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» иркутский политолог, кандидат исторических наук Алексей Петров . — Безусловно, тот факт, что губернатор теперь лично отчитывается перед жителями региона — это хороший шаг, так и должно быть. Однако общественности такой формат не слишком интересен. Вот если бы губернатор, отметив слабые места, предложил решение и наказал виновных, произвел кадровые перестановки — это было бы понятно общественности, восприняли бы позитивно, как эффективную реакцию».

Доходы не растут, но это ошибка

Одной из самых неоднозначных частей послания эксперты назвали заявление иркутского губернатора о том, что реальные денежные доходы населения продолжают снижаться из-за «неверной методики подсчета».

«По итогам прошлого года мы фиксируем снижение уровня реально располагаемых денежных доходов населения области. Темпы снижения замедлились на 3,5 процентного пункта, но показатель по-прежнему не растет как в Иркутской области, так и по стране в целом. Никто не может внятно объяснить, почему это происходит. Вероятно, проблема в системе подсчета. Нужны более эффективные показатели», — заявил Сергей Левченко.

Примечательно, что аналитики согласились с тем, что подобные показатели от региональных властей зависят не впрямую, от этого многим экспертам показалось странным желание главы региона списать сокращение доходов на особенности подсчета.

«Что касается хвалебного тона отчета, в принципе, показатели, действительно, увеличиваются, но несоответствие заявлений о том, что «все колосится и надои растут», реальной жизни вызывает понятное отторжение у жителей области. Поскольку из-за падения курса национальной валюты они на свои зарплаты могут купить заметно меньше. Это, конечно, не вина региональных властей, это общая по стране ситуация, но это не меняет отношения к таким отчетам у обычных граждан, которые питаются плохо, не могут себе позволить уехать на отдых из-за дороговизны билетов и т.д., — рассуждает политолог Алексей Петров. — Возможно, было бы рациональнее использовать другие показатели, более понятные обывателям. Я не знаю, что бы это могло быть — сравнение с соседними регионами (в которых ситуация, к слову, плюс-минус аналогичная) или каким-то нормами комфортной жизни. Но очевидно, что следует ввести более показательные параметры отчета, отражающие реальную жизнь населения в регионе».

Очень интересный регламент

К слову, наиболее заметное волнение вызвало не собственно послание губернатора, а ситуация его предваряющая, когда иркутские парламентарии заявили о том, что по регламенту послание сначала должны представить самим депутатам, заблаговременно, до выступления главы региона. Автором инициативы выступил депутат Борис Алексеев , но реальной претензией почин стал после того, как его поддержал спикер Заксобрания Сергей Брилка . Председатель иркутского парламента заявил, что документы по посланию «под разными предлогами» не предоставили депутатам ни в 2016, ни в 2017 гг, в итоге парламентариям пришлось «присутствовать на послании в режиме неведения».

Накануне отчета аппарата губернатора материалы послания депутатам все же разослал, однако активность парламентариев к «моменту икс» заметно притихла. «Можно сказать, что инициативная группа слилась, что подтверждает, к примеру, хвалебный комментарий того же Сергея Фатеевича (Брилка), отправленный пресс-службой регправительства по следам театрализованного представления, изображенного губернатором, — считает иркутский политолог, президент Байкальского фонда „Наша Сибирь“ Максим Зимин . — Мое мнение, эта схватка „за регламент“ и оказалась самым интересным моментом всего мероприятия, а вовсе не выступление Левченко».

Алексей Петров считает, что причиной внезапного спокойствия взволновавшихся парламентариев стал звонок федеральных чиновников. «Такое уже бывало. Не секрет, какая строгая вертикаль действует в политической партии „Единая Россия“ . Вероятно, им позвонили товарищи сверху и сообщили, что они в очередной раз перегнули палку, и надо бы успокоиться», — заметил политолог.

Интересно, что есть наблюдатели, считающие, что причина отступления инициативных депутатов и спикера кроется в том, что в кулуарах началось активное обсуждение грядущего включения одного из влиятельных политиков Приангарья в общерегиональный список кандидатов в депутаты и его последующее участие в выборах на пост председателя Заксобрания.